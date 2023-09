Mindig ünnep, amikor az erdőben klasszikus muzsika csendül fel – fogalmazott Matúz Viktória, a Muzsikál az Erdő Alapítvány titkára a Békés Megyei Szimfonikus Zenekar Kamarazenekarának városerdei koncertje előtt. Mint mondta, pénteken fantasztikus programot éltek át a gyulai Almásy-kastély parkjában. Kifejtette, rengeteg programelemmel készültek szombatra is, és bíztak abban, hogy a családok valamennyi tagja talált tartalmas, testet-lelket feltöltő élményeket a kínálatban.

– A bútorrestaurálástól a komposztálásig sok-sok műhelyfoglalkozás volt jelen az erdei iskola területén – tette hozzá. – Több tárlat, a Székely Aladár Fotóklub és a Muzsikál az Erdő fotó- és gyermekrajz-kiállítása is látható volt a helyszínen. Az érdeklődők kézműves foglalkozásokon is részt vehettek. Aki pedig délelőtt kilátogatott a mályvádi erdőbe, kóruskoncertet hallgathatott, valamint a Mentés Másként Trió és Szokolay Dongó Balázs produkcióját is meghallgathatta.