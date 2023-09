A BSZC főigazgatója, Mucsi Balázs elmondta: immár megszokott, hogy a BSZC felsőoktatási intézményekkel globálisan, egyes tagintézményei pedig egyes karokkal partnerségre lépnek. Az alap mindig ugyanaz, de a részletek mások. A szakképzés átalakítása után törvényi lehetőség is nyílt arra, hogy az okleveles technikusképzésből felsőoktatásba igyekvő diákok többletpontokat és plusz kompetenciákat, illetve immár teljesített krediteket vigyenek. Azaz újabb ajtókat nyitnak ki a fiatalok előtt.

Hangsúlyozta, hogy a BSZC tagintézményeiben, középiskolai szinten olyan tudást halmozhatnak fel a tanulók, amely a felsőoktatásban is elfogadható. Szeretnék elérni, hogy valamennyi szakon legyen duális együttműködés; és ha a diák középiskolásként a duális képzésben egy cégnél van, akkor ugyanannál a cégnél folytathassa egyetem, főiskola közben is a duális képzést. Ez immár adott is bizonyos szakokon, szeretnék ezt a lehetőséget is bővíteni. Mucsi Balázs főigazgató aláhúzta: a BSZC-ben a fiataloknak egy életpályamodellt kívánnak bemutatni.

A Gésziben, a Nemes Tihamér technikumban is kikövezték az utat. Azok a szoftverfejlesztő- és tesztelők, akik az érettségi utáni kétéves képzésben vagy az ötéves okleveles technikusképzésben vesznek részt, előnyhöz juthatnak a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karán, bizonyos szakokon, mint a gazdaságinformatikus, a mérnökinformatikus, a programtervező informatikus, az üzemmérnök-informatikus és a villamosmérnök.

Az SZTE TTIK képviseletében dr. Horváth Dezső dékán elmondta, hogy vonzó lesz ez a lehetőség a motivált, tehetséges diákok számára, és úgy véli, hogy az együttműködési megállapodás összességében hozzájárulhat a dél-alföldi régió fejlődéséhez, hiszen a tudásanyag helyben maradhat.

Az SZTE TTIK Informatikai Intézetének vezetőhelyettese, dr. Mingesz Róbert hozzátette, kedvezőek a tapasztalatok a technikumi képzéssel kapcsolatban. Akik ilyen középiskolákban végeznek, képesek megállni a helyüket. Az együttműködési megállapodás lehetőséget ad arra, hogy a Gésziben végzett szoftverfejlesztő- és tesztelők esetében bizonyos tantárgyakat immár teljesítettnek tekintsenek, így a fiatalok könnyebben, akár hamarabb szerezhetnek diplomát.

Maczik Mihály, a BSZC Nemes Tihamér Technikum és Kollégium igazgatója elmondta, hogy eddig is népszerű volt a szoftverfejlesztő- és tesztelőképzés, és amikor kiderült, hogy lesz okleveles technikusképzés, tovább nőtt az érdeklődés. A fiatalok motiváltak, jól tanulnak, és örülnek annak, hogy tárt karokkal számítanak rájuk a Szegedi Tudományegyetemen.