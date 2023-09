Demeter Ottó esperes, zsadányi református lelkész emlékeztetett, hogy 650 millió forintos kormányzati támogatást kapott a Zsadányi Református Egyházközség, ebből a forrásból valósul meg a fejlesztés. Hangsúlyozta, hogy a munkálatok megfelelő ütemben haladnak és a jelenlegi tervek szerint 2024 végéig, azaz a megadott határidőig véget is érnek.

Az étkező immár elkészült – ezzel az épületrésszel lényegében egybeépítették az általános iskolát és az önkormányzati konyhát –, be is rendezték vadonatúj asztalokkal és székekkel. Ugyan a hamarosan rajtoló tanév kezdetekor egyelőre nem, rövidesen használatba is vehetik a tanulók a vizesblokkal együtt nagyjából 250, anélkül mintegy 200 négyzetméteres épületrészt. Kiemelte: a saját étkező hatalmas előrelépést jelent. Ugyan az önkormányzati konyha nincs távol, mindössze 150-200 méterre, a tanulóknak eddig el kellett hagyniuk az intézmény területét, amikor ebédelni mentek, ráadásul öltözködniük is kellett. A most elkészült étkező révén viszont nem kell kimenniük az általános iskola épületéből, közvetlenül juthatnak el az étkezőbe ebédidőben. A református lelkész mutatta, hogy hol vehetik majd fel az ebédet a tanulók, és hogy hol kell letenniük a tálcákat, ha befejezték. Az étkezőbe nagyjából száz gyermek fér be egy időben, de várhatóan egyszerre nem fog 60-nál több ebédelni. A nagy tér arra szintén lehetőséget ad, hogy akár rendezvényeknek is otthont adhasson a jövőben az általános iskolai ebédlő.

A minap a tornacsarnok öltözőjében is zajlottak a munkálatok. Fotó: Bencsik Ádám

A tornacsarnok 70 százalékos állapotban van – folytatta Demeter Ottó, hozzátéve, hogy 44x24 méteres, azaz szinte kereken 1000 négyzetméteres lesz. Állnak a falak, tető került az épületre, készülnek az öltözők – lesz külön-külön fiú és lány, vizesblokkokkal –, a szertárak, most főleg a gépészeti és villanyszerelési munkák jönnek a sorban. A tornacsarnok – az ebédlőhöz hasonlóan – szintén komoly előrelépést jelent az intézmény életében. Hiszen jelenleg a tanulók az udvaron vagy az ugyancsak felújításra váró műfüves pályán, esetleg a kis tornaszobában tudnak csak mozogni. A tornacsarnokban elfér majd egy szabványos kézilabdapálya. A fejlesztés ezen része várhatóan fél éven belül elkészül. Hozzátette, hogy az általános iskolai épület egy részére emeletet is építenek, abban a részben pedig szaktantermeket alakítanak ki. Ugyanebben a szárnyban aztán a földszinti részen ugyancsak munkálatok várhatók, tanári szobát, kiszolgáló helyiségeket, irodákat alakítanak ki. Az emeletráépítésnek köszönhetően tágasabbá válik, növekszik az intézmény területe.

Demeter Ottó esperes elmondta, hogy a református általános iskolában közel kétszáz gyermek tanul, a létszám pedig folyamatosan emelkedik. A munkálatok idején is biztosított a diákok elhelyezése és a zavartalan oktatás, egyébként ebben immár van is tapasztalat, hiszen a fejlesztés tavaly tavasszal elkezdődött, azaz több mint egy éve zajlik folyamatosan.