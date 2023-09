Egy egész oldalon írt a Békés Megyei Népújság 1983. augusztus 28-ai, vasárnapi lapszáma Orosházáról. Tóth Ibolya és Verasztó Lajos újságíró beszámolt arról, az elmúlt évben 360, zömmel OTP-s lakás épült. A Rákóczi út déli részén mintegy 600 új lakás létesül. Ott kap helyet az új posta is, meg egy új iskola. Ugyanakkor meggyorsult a családi házak építése is. A városban nagy szerephez jutott a társadalmi összefogás. A múlt évben Orosházán 36 millió forint értékű társadalmi munkát teljesített a lakosság. Sikerült közvetlenül érdekeltté tenni a lakosságot ebben az összefogásban. Végeredményben ez a társadalmi munka eredményének a titka. Gáz- és vízvezetéket épít a lakosság. Az anyagot a tanács biztosítja. Eddig 18 kilométer vízvezetéket építettek összefogással. Ebben az évben a gázvezeték hossza 10 kilométerrel gyarapodik...

A szakrendelő is negyven éve épült

A sajtó beszámolt egy 1977-es döntésről, aminek eredményeként építeni kezdték 1983-ban az új szakrendelőt. Dr. Tóth Géza városi főorvos elmondta, a helyi kezdeményezés nyomán, a megyei egészségügyi osztály támogatásával, az Egészségügyi Minisztérium és az Országos Tervhivatal hozzájárulásával egyedi tervet készített a Debreceni Középülettervező Vállalat — amely az orosházi kórházat is tervezte. Az egyedi tervre azért volt szükség, hogy funkcionális és szervezeti egységben működhessen majd a kórház és a rendelőintézet, amely háromszintes, 26 munkahelyes lesz. A földszinten kap helyet egy központi sterilizáló, amely annak idején a kórházhoz nem épült. Az új intézetben lesz többek között ortoptika, vagyis a kancsal- gondozás, diabetes gondozás, reumatológia, onkológia, urológia, laboratóriumi vizsgálatok. A kivitelező az Állami Építőipari Vállalat 1984. november 7-én átadja rendeltetésének az új orosházi szakrendelőt.

Micsoda összefogás volt!

Az olvasók megismerhették a vízvezetéképítő rákóczitelepieket. Például Gál Istvánt, meg Olasz Ernőt, akik akkor így nyilatkoztak:

— Megértük, hogy Újosztásra is eljutott a vezetékes víz. A vízvezeték-hálózat építése mellett járdát is készítettek társadalmi munkában.

Az Orosházi Városi Tanács osztályvezetője, Balázs János elmondta 8 kilométer vízvezeték készült el a rákóczitelepiek munkája nyomán, s ez az összmenynyiség 80 százalékát adja. A nyugdíjasokból, alkalmi munkásokból létrehozott brigád tavaly Szentetornyán is kilométer hosszú vezetéket épített, s dolgoztak a Hóvirág utcában is. Körülbelül a tényleges érték feléért hozták létre a hálózatot. Jelenleg Gyökeresben dolgoznak, ahol 30 éves gondon enyhítenek a vízhálózat létesítésével. Munkájukhoz a Petőfi Tsz ad segítséget.

A Táncsics már akkor innovatív volt

Megszólalt az orosházi összeállításban Keller József, a Táncsics gimnázium akkori igazgatója is.

Az újságírókat friss festékillat, kellemes hűvös, igazi jó ,,iskolaszag” fogadta az orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és Ipari Szakközépiskolában...

– Már a harmadik tanévet kezdjük meg az ötnapos munkarendben — mondta.

— Egyébként részesei vagyunk annak az egységes középiskolai kísérletnek, amelyet a szegedi József Attila Tudományegyetemről dr. Ágoston György professzor vezet. Már a második osztályt indítjuk, a harmadikban és negyedikben pedig gimnáziumi, illetve szakmunkás célú géplakatos szakközépiskolai osztályok vannak. A várható létszámunk az új tanévben 580 tanuló, közülük 125 a beiratkozott elsős, akik négy osztályban kezdik meg tanulmányaikat – nyilatkozta Keller József.

A negyven évvel ezelőtti újságoldal

A sakkosok kedvelt helye évzizedek óta

Az orosházi oldal üdítő színfoltja volt a sakkasztalok terén készült fotó. Mintha ma lenne... az eltelt évtizedek alatt se veszített népszerűségéből ez a hely. Sőt!

Az orosházi észtornászok mellett sokszor külföldiek is megállnak egy-egy partira májustól október végéig. A hely ismert és legidősebb játékosa jelenleg Oskó Lajos bácsi, 92 éves – tudtuk meg a helyiektől. Tehát a sakk ma is közkedvelt a belváros lombos fáinak az árnyékában. A hely a régi, de a környezet már megújult.

Külföldi csoportokat fogadott az Alföld, zenekar játszott

Sajnos ma már nem látható, de nosztalgiával gondol vissza minden orosházi az Alföld Hotelre. Akkor, 40 éve, 1983-ban a népszerű vendéglátó komplexum csupán 2 éves volt.

,,A Hotel Alföld impozáns látványa megragadja az ide látogató idegen figyelmét. Éppen két esztendeje, 1981. augusztus 19-én adták át rendeltetésének az egységet. Az eltelt időszak tapasztalatairól Gugolya András igazgatóhelyettes így beszél:

— Nagyon kellett már a városnak ez a szálloda. Elmondhatom, hogy a szobák kihasználtsága jobb a vidéki szállodák átlagánál. A Coop- tourist Utazási Iroda szervezésében szovjet csoportok látogatnak rendszeresen hozzánk. Emellett csehszlovák, osztrák és nyugatnémet turisták is szívesen jönnek Orosházára. Eredetileg 1500 adagos volt a konyhánk, de már néhány hónap után 2000 adagosra kellett bővíteni a megnövekedett igények miatt. Jelentős szerepet vállalunk a város tanulóifjúságának étkeztetéséből is, naponta mintegy 700—800 diák étkezik nálunk. Nemdohányzó önkiszolgáló éttermünkben 100—200 vendég fogyaszt az olcsó, III. osztályú áron kínált ételekbőr egy-egy napon.

Az eszpresszóbárban az induláshoz képest változást jelent, hogy engedtünk az I. osztályú árból, ugyanakkor a kiszolgálás színvonala változatlan maradt. Jelenleg egy román zenekar játszik ebben az egységben. Süteményboltunk a város lakóinak mennyiségi és minőségi igényét elégíti ki. Zömmel fiatalok dolgoznak nálunk és örömmel mondhatom, megállják a helyüket. Az Orosháza és Vidéke ÁFÉSZ vezetői bíznak az ifjúságban, odafigyelnek tevékenységükre és biztosítják a zavartalan munka feltételeit. Az étteremben sajátos ízeket készítenek szakácsaink. Több alkalommal tartottunk már bemutatót a korszerű, egészséges | táplálkozás során fogyasztható ételekből. Ezeknek a bemutatóknak nagy sikerük van.