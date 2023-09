Zsótér Mária, a Liget Ifjúsági Teret működtető Táliber Közösségfejlesztő Alapítvány elnöke hangsúlyozta a települési ifjúsági munka fontosságát, hiszen nem mindegy, hogy hogyan érzik magukat a fiatalok és a velük foglalkozó szakemberek.

– Itt és most! Erről szól az ifjúsági munka – folytatta Zsótér Mária, aki szerint kevés idő van megcsípni, megfogni a középiskolás fiatalokat, hiszen érettségi után valószínűleg elmennek és csak később vagy egyáltalán nem jönnek vissza. Általánosságban az ifjúsági munka során a 12 és 25 év közötti fiatalokkal foglalkoznak. Úgy véli, hogy nem csak a fiatalokat kell érzékenyíteni a felnőttek irányába; a felnőtteknek is máshogy kell nézniük a fiatalokra.

Az ifjúsági közösségi térben tartott gofripartikból nőtte ki magát az a jövő év végéig folyó, nemrég indult Go free! című projekt. Ennek lényege egyrészt az, hogy megmutassák a Békéscsabán folyó ifjúsági munkát – ne csak a Garabonciás napok legyenek fókuszban, hanem az is, hogy a fiatalok miként élik a hétköznapokat –, másrészt az, hogy a velük foglalkozó szakemberekre is több figyelem jusson.

Egeresi Viktória Krisztina

Mint fogalmazott, erősíteni kell a párbeszédet, közösségeket kell építeni, az erőforrásokat pedig meg kell osztani és építeni kell a másik tudására is. Hiszen az ifjúsági munka a közösségeken keresztül valósítható meg, a fiataloknak közösségi élményt kell nyújtani.

A Dr. Baly Hermina Mentálhigiénés Alapítvány önkéntese, Karácsony Zsolt szerint rendkívül lényeges a mentális segítségnyújtás. Úgy véli, közel kell lenni a fiatalokhoz, egy nyelven kell beszélni velük, ehhez pedig beszélgetésekre van szükség. Motiválni szükséges őket, hogy kihasználhassák a lehetőségeiket. Ugyanakkor vannak olyan programok is, amelyeket például a szakemberek számára szerveznek, illetve olyanok is, amelyekkel a szülőket célozzák meg.

Varga Tamás, Békéscsaba alpolgármestere emlékeztetett, hogy egy éve nyitotta meg kapuit a Liget Ifjúsági Tér a Széchenyi-ligeti látogatóközpontban. Az elmúlt időszak sikereinek köszönhető, hogy eredményes pályázatot tudtak beadni. Hangsúlyozta a folyamatos együttműködés fontosságát, ami megjelenik abban is, hogy most itt tartották a Térfigyelő ifjúsági konferenciát és az ifjúsági terület számára az évadindítót.

Beszélt arról, hogy 2025-ig szól a városi közgyűlés által elfogadott ifjúsági koncepció, és hogy az elmúlt években sok feladatot tudtak megvalósítani, igaz, vannak olyanok is, amelyekben elakadtak. Kiemelte: együtt kell működni a fiatalokkal, komolyan kell venni őket és azt, ami tőlük érkezik, meg kell hallgatni az ötleteiket, javaslataikat, nyitottnak kell lenni az irányukba. Ebben a partnerségben pedig segítenek az ifjúsággal foglalkozó szakemberek is.

Lipcsei Emese

Aláhúzta: megtérül a fiatalokkal való foglalkozás. Az önkormányzat a Liget Ifjúsági Tér működtetésével, rendezvények szervezésével segíti többek között a fiatalokat. Ugyanakkor az ifjúság is nagy támogatást nyújt az önkormányzatnak, például egy-egy döntés meghozatalában és abban, hogy a diákvezetők komoly ügyeket vállalnak fel.