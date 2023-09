A Gádorosi Manóliget Óvoda és Mini Bölcsőde bölcsődei épületének az átadója előtt Zalai Mihály, a Békés Vármegyei Önkormányzat elnöke az eltelt egy év alatt született babák köszöntésekor megjegyezte, a férőhelyeket megtöltik a település legkisebb lakói.

Dr. Szilágyi Tibor polgármester az átadáson az előzményekről is beszélt: az önkormányzat, az óvoda fenntartója célul tűzte ki új bölcsődei intézmény létesítését. A bölcsőde létesítése már régi vágya volt a településnek, hiszen egy település élhetőbbé tételének feltétele a fiatal családok segítése és egy ilyen beruházás nem szól másról, mint a jövőről.

A bölcsőde belső tereit is megnézhették az avatás résztvevői. Fotó: Csete Ilona

– A tervezéskor szempont volt, hogy egy családbarát intézményt hozzunk létre, ami egy magasabb színvonalú ellátást biztosít a Gádoroson élő, kisgyermeket nevelő családoknak és a kisgyermekek számára. Egy esztétikus és egészséges környezet megteremtése volt a cél, amely által a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérését is segítjük. A bölcsőde megnyitásával a településen öt új munkahely is létesült – jelentette be a polgármester.

Az épület hajdan óvodaként funkcionált, régen elhagyatottan állt a falu központjában. Fontos volt, hogy a helyi jellegét megőrizve újítsák fel, mégis modern tartalommal töltsék meg.

Két csoportszoba készült 14 férőhellyel, az ingatlan akadálymentesített, van szülői mosdó, babakocsi tároló is. Építettek gyermek fürdőszobát, személyzeti öltözőt, mosdót. Új gázkazánról működő radiátoros fűtést alakítottak ki. Napelemeket helyeztek fel és a régi nyílászárókat kicserélték. Az egész épület homlokzatát és födémét hőszigetelni kellett. A főbejárat előtt új parkolóhelyek létesültek. A projekt második üteme a bölcsődei eszközök beszerzésével folytatódott. A teljes beruházás összköltsége 89,4 millió forint volt.