Időszerűbb nem is lehetne a tervezett fejlesztés – emelte ki Dávid Zoltán polgármester. Az új, energiatakarékos lámpákkal nem csupán jobb lesz a közvilágítás, hanem jelentős energiamegtakarítást is elérhetnek.

– Elavultak a jelenlegi lámpatestek (mintegy 20 évesek), ezért működtetésük meglehetősen költséges, előfordulnak üzemzavarok is. Ezért lépéseket tettünk a közvilágítás korszerűsítésére, egyben bővítésére. Jelenleg 4837 darab lámpa van a városban, ám van olyan rész, ahol csak minden második oszlopon van lámpatest. A cél nem csupán az energiahatékonyság és a minőségibb szolgáltatás, hanem az is, hogy minden oszlopon legyen lámpatest. A közvilágítás korszerűsítésének eredményeképpen 5737 új lámpatestet szereltetünk fel, 900-al többet, mint amennyi most van – részletezte a városvezető.

A tervek már elkészültek, számítások szerint hozzávetőleg 74 százalékos energiamegtakarítás érhető el, tehát mintegy negyedére esne vissza a fogyasztott kilowattórák száma – még úgy is, hogy kilencszázzal több lámpatest világítja meg az éjszakai várost. Előnye a fejlesztésnek az is, hogy csökken a szén-monoxid kibocsátás, ami a klímavédelem miatt igen fontos eredmény.

A közbeszerezési eljárás lefolytatása még hátra van, majd a szerződéskötést követően – várhatóan a jövő évben – kezdődhet a kivitelezés. A beruházást nem az önkormányzat, hanem a nyertes ajánlattevő finanszírozza meg, míg a felmerülő üzemeltetési költségek az önkormányzatot terhelik.