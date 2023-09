Emlékeztetett: a Nemzeti Vágta egyik előfutamának évek óta Sarkad ad otthont, a térségben egyébként egyedüliként. Kiemelte, hogy mindig felemelő érzés az, amikor hallja a települése nevét, és az, hogy az országos döntőn felvonulnak a város zászlajával, címerével. Sarkad az elmúlt években kiváló eredményeket ért el az országos fináléban is – tavaly például egészen a középfutamig menetelt –, bízik benne, hogy ebben az évben akár a végső döntőben is ott lehet.

Fogathajtó versenyt is rendeztek

Váczi Erzsébet, a sarkadi lovasklub, a Lovas és Fogathajtó Szabadidős Sportegyesület elnöke elmondta, hogy a Viharsarki Vágta keretében megyei C-kategóriás fogathajtó versenyt is rendeztek, póni, egyes és kettes fogatok számára. Az akadályhajtásra – amelynek során húsz akadályt kellett leküzdeniük a fogatoknak – összesen 36-an érkeztek, és egyébként nemcsak Békés vármegyéből, hanem Hajdú-Biharból és Szabolcs-Szatmár-Beregből, sőt Erdélyből is jöttek versenyzők. Azért, hogy ösztönözzék a fiatalokat, tartottak oktató-nevelő hajtást is hét résztvevővel, ebben az esetben a szülők voltak a segédhajtók.