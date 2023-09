Kiállítás nyílt Jónás Tibor körösladányi fémműves egyedi alkotásaiból a vármegyeszékhelyen, a Csaba Center alulájában és színpadán hétfőn. Az alkotó leglátványosabb és legnagyobb műve egy 2x2 méteres fém sárkány, melyet hónapokon keresztül készített. Emellett több, korábbi fémből készült szobra is a kiállítás részét képezi.

Az érdeklődőket Hrabovszki György, a Csaba Center Bevásárló-és Szórakoztatóközpont igazgatója köszöntötte. Elmondta, aki a center rendszeres látogatója azt tudja, hogy a bevásárlóközpont mindig próbál kicsit többet adni a látogatóknak.

– Egy kicsit egy agóra, egy találkozási pont, egy közösségi színtér. Olyan közeg, ami értékeli az egyéniséget, a kreativitást, a művészetet. Egy olyan terület, ami nem csak a városlakóknak, nem csak Békéscsabának, hanem az egész vármegyének megpróbál a vásárlásnál többet nyújtani – fogalmazott, hozzátéve, a megnyitás óta küldetésük, hogy felkarolják a tehetségeket.

Jónás Tibor fémműves elmondta, tíz éve foglalkozik hobbi szinten művészeti jellegű fémtárgyak készítésével. A sárkány ötlete onnan jött, hogy a kisfiával sokat nézték a Jurassic Park filmeket, és megtetszettek nekik az azokban látható őslények.

Jónás Tibor tíz éve foglalkozik hobbi szinten művészeti jellegű fémtárgyak készítésével. Fotó: Für Henrik

– A fémnek vannak bizonyos statikai, dinamikai, fizikai tulajdonságai, amiket szempontul kell venni, mielőtt bármit is készítünk belőle. Ez a sárkány nagyon sok munka volt, 600 órát vett igénybe és 27 ezer kalapácsütést. Jelentős része mechanikus, kézi úton készült – árulta el az alkotó, aki munka és családi élet mellett, napi 3-4 órában foglalkozott az őslény elkészítésével. Hozzétette, nagyon örül, hogy a szerettein kívül még sokaknak tetszik az elkészült szobor.

Tiszteletét tette a megnyitón Kardos Károly, Körösladány polgármestere. Úgy fogalmazott, külön öröm számára, hogy ilyen lakostásaik vannak, mint Tibor, hiszen amit ő hobbiból űz, az mindenki megelégedettségére és csodálatára szolgál, műveivel pedig a település hírnevét is öregbíti.

Varga Tamás, Békéscsaba alpolgármestere azt emelte ki, a Csaba Centerben mindig történik valami, a bevásárlóközpont a város életében egy olyan közösségi tér, amely túlmutat a vásárláson és az üzleti célú tevékenységen. Mint mondta, a színpadon lehetőségük van az iskoláknak, civil szervezeteknek, sportegyesületeknek a megmutatkozásra, emellett tökéletes hely a fotó- vagy rajzkiállításoknak is a sok látogató miatt.

–A most látható alkotások gyökerei a neolit korba vezethetők vissza, de az ipari forradalom után is megmaradtak emberek, akik kézzel művelik meg a fémet, Tibor egy ilyen alkotó. Szenvedély, amikor valaki 600 órát tölt el azzal, hogy ez a gyönyörű sárkány kibontakozzon. Az alkotásokból kitűnik, hogy Tibornak van egy lírai énje, jó arányérzékkel dolgozik, a hagyományt ötvözi a modernitással, hiszen az újak mellett százéves eszközöket is használ a fém megmunkálásához – jellemezte a művészt.

A kiállítás két hétig, október 8-a vasárnapig tekinthető meg a Csaba Center színpadán.