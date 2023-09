Horváth Hajnalka elmondta, hogy a leghasznosabbnak a tudása továbbadását tartja a gyerekek számára. Mint kiemelte, nem „nyomulós”, nem hirdeti magát, de örül a visszajelzéseknek. Azért fest, hogy másokat megörvendeztessen. A szomorúnak tűnő valóságot vicces formában akarja visszaadni. A panasz világában örömet szeretne közvetíteni az embereknek. Örül, hogy ki tudja mozdítani az embereket az otthonaikból, és el tudja hozni őket kulturális alkalomra, mint ez a gyulai kiállításmegnyitó.

A kiállítást megnyitó beszédében Mucsi András képviselő elmondta, nagyon büszke, hogy a békési kulturális élet fontos alakja, Horváth Hajnalka a gyulai közönségnek is be tud mutatkozni, és megismerhetik az ő művészetét is. A kultúra részben önmagáért való, de a valódi küldetése mások elgondolkodtatása, az élet szépítése. A festőművésszel kapcsolatban megjegyezte, hogy vele kapcsolatban a mesére asszociál, hiszen minden egyes képe mesét rejt magában és mesélésre késztet. A mesék és a képek kreativitásra, elgondolkodásra, az értelmi intelligencia fejlesztésére, a problémamegoldó gondolkodásra serkentik a gyerekeket.