A Kulturális és Innovációs Minisztérium által támogatott pályázatra a fiatalok rajzolhatnak, festhetnek, ragaszthatnak, de gondolkodhatnak A/3-as méretű tér- vagy síkbeli alkotásban, sőt fotóban is. Egy alkotó több munkát is benyújthat, ha azok különböző technikával készültek és más témát mutatnak be. A beérkező műveket háromtagú szakmai zsűri értékeli majd. Az október 17-ig beérkezett alkotásokból pedig a kamara kiállítást rendez októberben Békéscsabán, a Csaba Centerben.

A pályázati kiírás és a jelentkezési lap megtalálható a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara tovabbtanulasbekes.hu honlapján, valamint a JóPálya – és a Tiéd?! Facebook oldalán is.