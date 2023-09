Mucsi András önkormányzati képviselő is egyeztetett Ritter Imrével. Mint azt Mucsi András elmondta, nagy öröm számára, hogy a közel 160 éves ibrányi óvoda épülete új funkciót kapott Békésen, mert a helyi német nemzetiségi önkormányzat közösségi térré és tájházzá varázsolta az ódon épületet. Hozzátette, a másik óvoda a Csabai úton szintén civilek otthona lesz. Oda nyugdíjas szervezetek költöztek.

Kiemelte, Takács Istvánné, a helyi német nemzetiségi önkormányzat vezetője hívta meg Ritter Imrét a városba, aki délelőtt találkozott Kálmán Tibor polgármesterrel és Deákné Domonkos Julianna tanácsnokkal is.

Mucsi András kitért arra, hogy az óvoda épületét az önkormányzat a tavasz végén adta át a németeknek, akik a nemzetiségi önkormányzat mellett nemrég egyesületet is alakítottak, amely bejegyzés alatt áll. Az üresen álló volt óvodát egy éve hagyta el a református egyház óvodája, amely a Körös-partra költözött, így a város vezetői új funkciót kerestek neki. A helyi németek örömmel költöztek be a liget sarkán álló műemlékbe, ahol minden bútor adományokból származik.

Többek között a városházáról is érkeztek székek. Két egykori óvodai csoportszobában tájházat (Heimatmuseum) rendeztek be. A helyi nemzetiségi vezetők álma egy sváb múzeumi részleg kialakítása volt. Mindent saját kezűleg újítottak fel, a festés, csempézés, festés, kerítéspótlás a helyi német származású lakosok és családtagjaik munkája. Nyáron minden szerdán találkoztak, összesen 20-22 ember munkája van benne a felújításban. Sok munkát ad a hatalmas épület, amelynek előterét, a liget elején álló közterületet is karban akarják tartani. Mindezért Mucsi András, Ibrány képviselője személyesen mondott köszönetet nekik. Ritter Imre országgyűlési képviselő délután találkozott a vármegyei német nemzetiségi önkormányzatok képviselőivel is.