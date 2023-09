Bulla Erika elmondta, nagy szükség van a nevelőszülőkre, hiszen a családból kiemelt gyermekek száma folyamatosan emelkedik, és nagyon lényeges lenne, hogy számukra biztosítsák a biztonságos, szeretetet nyújtó családi közeget.

A gerendási Szabó Krisztina 18 éve nevelőszülő, és pénteken részt vett a gyerekekkel a családi napon.

– Bevallom őszintén, hogy én nem akartam nevelőszülő lenni, nem is fordult meg a fejemben. Emlékszem éppen sütit vittem be a családnak, amikor a Csellengők című műsorban egy nevelőszülő beszélt a hivatásáról. Akkor döntöttem el, hogy én is szeretném ezt csinálni – árulta el hírportálunknak a hölgy, akinek szociális érzékenysége mindig is erős volt. Ezután jelentkeztek a párjával a tanfolyamra, majd az évek során már 32 gyermek fordult meg náluk. Sok különleges szükségletű, illetve sérült gyermeket neveltek, akiket Krisztina mindig nagyon szeretett.

– Másképp kell őket szeretni, és ők is másként szeretnek – tette hozzá. – Meg kellett tanulni a vér szerinti családdal a kapcsolattartást, illetve elengedni örökbe fogadásra a gyerekeket.

A családi nap jelentőségéről elmondta, a programon a nevelőszülők megbeszélhetik örömeiket, bánataikat, találkozhatnak, a gyerekek is eljátszhatnak, hiszen korábbról, az Ágota táborból már ismerik egymást.

– Nagyon sokat jelenthet, hogy olyanokkal vagyunk együtt, akikkel több szempontból hasonlóan éljük a mindennapjainkat – hangsúlyozta.