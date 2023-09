Sinka Imre polgármester elmondta, megtisztelő számukra, hogy otthont adhatnak a vadász- és horgásznapnak. Hozzátette, bízik abban, hogy a rendezvényen mindenki megtalálja a maga szórakozását, és a kedvenc ételét. Hangsúlyozta, hálás Major Attila képviselőtársának azért, hogy igen sok energiát belefektetve nagyban a segítette a helyszínen a rendezvény megvalósulását.

Dr. Takács Árpád, Békés vármegye főispánja kifejtette, az elmúlt években azt tapasztalta, hogy azok a vadásztársaságok, az az összefogás, és azok az egyesületek, köztestületek és kamarák, melyek részt vesznek a vármegyei vadász- és horgásznapon már önmagukban elegek ahhoz, hogy rendkívül magasra emeljék a rendezvény színvonalát. Hozzátette, öröm számára, hogy ilyen sokan összegyűltek, és be tudják mutatni mindenki számára azt, hogy a vadászat nem csupán egyidős az emberiséggel, hanem egy olyan értéketteremtő gazdálkodásról van szó, amelyre jellemző vármegyénk mottója, mégpedig a hagyomány, érték és közösség hármasa. Továbbá szemléltetni tudják azt is az eseményen, hogy a vadásznak nemcsak puskája van, hanem többek között tudása, hozzáállása, mértéktartása és felelőssége is.