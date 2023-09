Sikeresen pályázott az Orosházi Evangélikus Egyházközség és nyert a TOP keretében meghirdetett, a foglalkoztatás és az életminőség javítása, családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével elnevezésű pályázaton. Megvalósulhatott 388 millió forintból a projekt. Elvégezte a kivitelező a Hajnal óvoda teljes körű korszerűsítését, 260 négyzetméteres bővítését.

Az Orosházi Evangélikus Egyházközség tulajdonában és fenntartásában lévő óvoda vezetője, Vajer Tímea köszöntőjében elmondta, az épületbővítés során tágas tornaszobát, külön foglalkoztató helyiségeket és nevelői szobát alakítottak ki. A meglévő épületrészekben pedig fontos energetikai felújításokat végeztek.

Az óvodások köszöntő műsora nagy sikert aratott.

– A gyermekek és a nevelők komfortérzetét szolgáló, igényes, esztétikus épületet kaptunk. Korszerű kialakítása, felszereltsége a nevelőmunkánk színvonalának az erősítését is szolgálja. 20 dolgozó és 150 kisgyermek második otthona. Sok ember áldozatos munkájának köszönhető, hogy megszépült ez az otthon. Azért vagyunk itt, hogy hálát adjunk ezért. Óvodásaink is köszöntőműsorral készültek – jelentette be az óvodások zenés, táncos előadását az intézményvezető.

Kondor Péternek, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspökének az igehirdetése után Ördög Endre, az Orosházi Evangélikus Egyházközség igazgatólelkésze arról a felelősségteljes stratégiai gondolkodásról beszélt, amit egy intézményfenntartónak képviselnie kell. Erdős Norbert, a 4. számú választókerület országgyűlési képviselője az óvodai nevelés felelősségét emelte ki, a szocializációról, az iskolaelőkészítő feladatairól is szólt.

Az ünnepség végén az épület megújult belső tereit is megnézték

Fotó: Nagy Kristóf

– A kormánynak voltak olyan intézkedései 2015-ben és 2018-ban, amelyek a társadalmi egyenlőtlenségek kiegyenlítését szolgálták. Míg 2019-ben egy óvodás után 81 ezer, ma már 110 ezer forint a fejkvóta. Büszkék lehetünk az elvégzett munkára. Több mint 235 új, vagy megújult óvoda szolgálja ezt a korosztályt. 34 evangélikus óvoda működik majd 3 ezer gyermekkel. 1978-ban adták át a Hajnal utcai óvodát. 1995 óta fenntartója az evangélikus egyház. A legjelentősebb beruházás ez a mostani. Ilyen nagyságú felújítás itt még nem volt – mondta a politikus. Arról már Zalai Mihály, a Békés Vármegyei Közgyűlés elnöke beszélt, hogy a TOP-os források jóvoltából a városban a Forrás, a Lehel, a Könd utcai ovik, a Kisharang bölcsőde után már csak a Hajnal óvodára várt a megújulás. A megyei önkormányzatnak is volt és van ezekben a sikerekben szerepe. Az elmúlt években 91 intézményi fejlesztésre 10,5 milliárd forintot fordítottak.

Kondor Péter megáldotta az épületegyüttest.