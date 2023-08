Tarsoly Zsolt hangsúlyozta, a fiatalítás is fontos szempont volt náluk, hiszen a bogaras közösség is öregszik, illetve az autók is. A szórakoztatás terén ezért négy fellépővel is készültek. Az egyik egy gyomaendrődi zenekar, a Monkey Ranch, a másik a Tom White and the Mad Circus, a harmadik a Defender Zenekar, a sztárvendég pedig a Madarak Házibuli Zenekar, akik éppen egyidősek a bogártalálkozóval. A járműveket tekintve pedig már rég nem csupán a Volkswagen Bogarakról szól a rendezvény. Úgy fogalmazott, hogy ami a két embléma között van, annak helye van a találkozón. De természetesen más típusú járművel is érkezhettek és kempingezhetnek a látogatók.

Benkő Angélától megtudtuk, a találkozó közösségi oldalán hatalmas érdeklődést tapasztaltak a rendezvény iránt, hiszen több mint 2800 érdeklőjük volt, és mintegy 350-en jelezték részvételi szándékukat, ami ennél valójában jóval több embert takar, hiszen szinte mindenki családdal, vagy legalábbis a párjával, esetleg barátjával érkezik. Hozzátette, a fentiekhez hozzátéve a csütörtök délelőtti tapasztalatokat a folyamatosan beguruló autókkal, telt házzal számolnak az idei fesztiválon. Örömmel árulták el, hogy az a tervük is megvalósulni látszik, hogy a gyomaendrődiek is nagyobb létszámban látogatják a találkozót, hiszen közülük is minden eddiginél többen jelentkeztek.

Kiss-Bakonyi Ferenc és felesége Fótról érkezett a találkozóra, immár húsz éve járnak folyamatosan a gyomaendrődi rendezvényre, ahol minden évben volkswagenes barátaikkal töltenek el néhány napot, tehát főnként a társaságért jönnek. Több évtizedes barátságokkal rendelkeznek ugyanis a „bogaras” körökben, akikkel ahol lehet, összegyűlnek, de persze a legnagyobb találkozójuk a gyomaendrődi. Jelenlegi autójuk, egy Volkswagen T3 Dealer Profi, ami 13 éve van meg nekik. De előtte is Volkswagenjük volt, amihez utánfutót csatoltak, úgy járták vele az országot.

Horváth Péter és párja, Máté Hajnal 17 éve járnak a gyomaendrődi bogártalálkozóra. Elárulták, eredetileg Pusztaszabolcsról származnak, de jelenleg Németországban élnek, onnan jöttek az idei rendezvényre is. Járművük Piri, egy piros Volkswagen Bogár, ami 15 éve van meg nekik. Elárulta, van több Bogaruk is otthon, különböző életkorúak, a legidősebb az ‘50-es évek elején gurult ki a szalonból, de mindig a pirossal jönnek Gyomaendrődre. A találkozó számukra is egyfajta baráti összejövetelt jelent, idén például csak a táborhelyük közvetlen környezetében öt baráti család kempingezik, de a fürdő egyéb pontjain is sok barátjuk található meg járművével.