Ismertették, nem kaphat védőoltást az a gyermek, akinek törvényes képviselője a védőoltás beadásához írásban nem járult hozzá, illetve akinek beoltása orvosilag ellenjavallt.

A védőoltás iránti kérelmet a 13. életévét betöltött gyermek törvényes képviselője nyújthatja be augusztus 1 – 31. napjáig, az illetékes gyermek háziorvos által kiállított eredeti vénnyel az önkormányzathoz. Hangsúlyozták, a támogatás gyermekenként csak egyszer vehető igénybe. A kérelmet benyújtó törvényes képviselőnek pedig a döntés kiállításának évében gondoskodnia kell a gyermek védőoltásának beadatásáról. Ez utóbbi elmulasztása esetén a törvényes képviselő köteles a vakcina árát az önkormányzatnak megfizetni.

Az önkormányzat beszámolójából kiderült, a 70. életkort betöltött személyek pneumococcus (tüdőgyulladás) baktérium elleni Prevenar 13 vakcinájának teljes vételárát is átvállalják, természetbeni juttatásként. Itt részletezték, nem kaphat tüdőgyulladás elleni védőoltást az a személy, akinek beoltása orvosilag ellenjavallt. A vakcinázás iránti kérelmet a 70. életévét betöltött személy nyújthatja be augusztus 1 – 31. napjáig, az illetékes felnőtt háziorvos által kiállított eredeti vénnyel. A támogatás ebben az esetben is személyenként csak egyszer vehető igénybe, és a kérelmet benyújtó a döntés kiállításának évében gondoskodnia kell védőoltásának beadatásáról. Elmulasztása esetén a kérelmező köteles a vakcina árát az önkormányzatnak megfizetni.

A támogatás részleteiről tájékoztatás a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási és Szervezési irodájában kérhető személyesen, illetve telefonon a 66/483-100/214-es telefonszámon.