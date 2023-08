Több helyen volt korábban hasonló összejövetel társrendezvényekkel, mint például veteránjármű-találkozóval, de ez a tizedik önálló kisautóbörze – mondta a szervező, Szél Péter. Hozzátette, egy-egy ilyen alkalommal neves gyártóktól több ezer kisautó jelenik meg mindenféle korosztályból, az 50-es évektől egészen napjainkig. Korábban csak a fővárosban voltak hasonló találkozók, 5-6 éve döntött úgy, hogy szeretné összefogni a térség gyűjtőit, hogy megismerhessék egymást, hogy cserélhessenek. Kiemelte: mindez egy igazi dzsembori, üzleti szemlélet nélkül.

Szél Péter 29 éve gyűjti a kisautókat. Gyerekkorában is imádta ezeket a játékokat, minden érdekelte, ami jármű, gépészmérnöki végzettséget is szerzett. Az érdeklődés tehát megmaradt. Füzesgyarmati származású, és amikor kisgyermek volt, a szüleinek nem igazán volt lehetősége arra, hogy vegyenek kisautókat – sokba kerültek és nem is lehetett kapni –, de amikor saját keresete lett, nekikezdett a gyűjtésnek. Nem típusra megy rá – vannak, akik kimondottan egy-egy járgányt, például a Volkswagen bogarat keresik –, ő gyártót gyűjt. A Matchbox termékeivel kezdte, és tíz éve nekilátott a neves angol, francia, japán gyártóktól is összeszedni a klasszikusokat.

Hozzátette, 8 ezer hibátlan, bontatlan kisautó szerepel a gyűjteményében, fontosak számára a csomagolások, hiszen azokon is találni érdekes dolgokat, ábrákat. Vannak, akik viszont mindent kibontanak, hiszen úgy látványosabbak, valamint kézbe is lehet fogni a kisautókat. A börze szerinte lehetőséget ad arra, hogy kifoghassanak a gyűjtők klasszikus darabokat – ő is hozott ilyeneket, illetve szokott is találni egyedi kisautókat, amik kincsként kerülhetnek be a kollekcióba.

A kisautóbörzéhez társrendezvényként csatlakozott a játékbörze, modern és retró darabokkal egyaránt, amelyen főleg a Csillagok háborúja, azaz a Star Wars, valamint a Marvel, továbbá a Transformers került előtérbe – volt minden, képregényektől akciófigurákon át legókig.

Az egyik szervező, Szász Lajos elmondta, hogy a 90-es évek végéről, a 2000-es évek elejéről származó játékokat hozott. A Star Wars esetében A klónok háborúja fogta meg, és legókból is gyűjt mindent, ami a Csillagok háborújával kapcsolatos: a felépített darabok otthonában a polcra kerülnek.

A másik szervező, Fabula Máté is hozott mindent, ami összefüggésben van a Csillagok háborújával: szetteket, vadászokat, figurákat, könyveket. Tizenéves kora óta gyűjti ezeket, amióta moziban látta az egyik filmet: megfogták az effektek és a szereplők. A kedvenc karakterei közé Luke Skywalker és Han Solo tartozik.