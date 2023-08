Bak Ádám, a Békés Turisztikai és Szolgáltató Kft. ügyvezetője hírportálunknak elmondta, a júniusi dánfoki One Fest szervezői csapatának egy része a nagy sikerre való tekintettel és a jó kapcsolat kialakítása után úgy döntött, hogy az üdülőközpontban elhelyezkedő nagy népszerűségnek örvendő strand lehetőségeit, illetve adottságait kihasználva életre hívnak egy-egy kisebb rendezvényt a családok és a gyermekek igényeit előtérbe helyezve.

– Az első családi nap sikere után szombaton már a harmadik ilyen rendezvényt szerveztük, és folynak a tárgyalások a jövő évi események időpontjairól is – tette hozzá Bak Ádám. A programokat tekintve igen színes volt a paletta, a gyerekek találkozhattak különböző mesefigurákkal, szombaton a Pókemberrel, rendelkezésükre állt ugrálóvár, vízi játékelemek, és volt lehetőség csillámtetoválás elkészítésére is. Bak Ádám kiemelte, nagyon fontos számukra az egészségtudatosság, ezért minden alkalommal igyekeztek sportolási lehetőséget is becsempészni a programokba, ezen a szombaton például az aqua aerobic- és zumba bemutatót tartottak. A nap egyedisége volt, hogy a rendezvényt a gyulai Grácia Mazsorett csoport nyitotta meg, amelynek tagjai nemrég részt vettek a prágai művészeti fesztiválon. Délután Komlóssy Kata mesemondó várta a gyerekeket. A programok alatt Live DJ Show zajlott, D Session és DJ Hlásznyik keverte a nyár legjobb zenéit.

– A 2023-as szezonban igyekeztünk Dánfok életébe még több színt vinni és olyan rendezvényeket megrendezni, ahol minden korosztály találhat magának kedvére való programot – emelte ki Bak Ádám. – Az üdülőközpont a rendezvénynek is köszönhetően igen komoly látogatottságot generált, és igen magas vendégéjszaka számot sikerült elérni.

A Candyland programjain minden alkalommal ötszáz és ezer közötti látogató vett részt, nem volt ez máshogyan augusztus utolsó szombatján sem.