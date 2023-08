A városi közgyűlés ülésén a több mint 13 ezer négyzetméteres ingatlan kikiáltási árát nettó 150 millió – azaz bruttó 190 millió – forintban határozták meg. Kikötötték: az esetleges értékesítés után az ingatlan csak olyan funkciót kaphat, amely a városrész, a lakókörnyezet érdekeit is figyelembe veszi. Kizárólag a helyi építési szabályzatban meghatározott épületek helyezhetők el az ingatlanon, valamint ehhez kapcsolódóan a meglévő épületekben is csak ehhez tartozó tevékenységek folytathatók. Az árverés nyertesének a teljes épületegyüttesre és a hozzá tartozó területre is felújítási kötelezettséget írtak elő, határidőnek 2027 végét kötötték ki.

Fontos: az adott városrész és az ingatlan is egy fásított, zöld területen helyezkedik el, amelynek védelme hosszú távú és kiemelt feladat. A Lencsési út felőli telekhatár mentén vannak elöregedett, 40-50 éves nyárfák. Ezek olyan gazdasági fafajhoz tartoznak, amelyek hamar túlkorossá és így veszélyessé is válhatnak – az esetleges vevőnek majd ezekről a fákról gondoskodnia kell.