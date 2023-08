Beol podcast 48 perce

Rozé fröccs nélkül a fűnyíró be sem indul – a Beol podcast vendége Sajben György borász

Stúdiónk vendége Sajben György borász, békéscsabai borlovag, a Szent Vince Borrend tagja, a borrend Békés Megyei Lovagi Székének egyik alapítója Simon János és Lukács Sándor mellett. A csabai borkészítő – ahogy magát hívja – Békés vármegyéből egyedül hosszú évek óta nevez, és nyer is a borrend versenyén. Így volt ez most is, a 2019-es kékfrankosa és 2021-es olaszrizlingje egyaránt aranyérmes lett. Sajben Györggyel Nyemcsok László beszélgetett.

Sajben György elmondta, a bor becsülete egyre inkább tapasztalható Békéscsabán, Békés vármegyében is. Többen fogyasztják, és már készítik is a fiatalok közül. A borrend és a lovagi szék alapvető küldetése pedig nem változott évtizedek óta, szent ügyük ennek a nedűnek a szolgálata. Sajben György elmondta, egy középiskolai osztálykiránduláson Egerben, a Szépasszony-völgyében kapott ihletet a borhoz, a borkészítéshez. Nem termeszti, hanem a bevált helyekről vásárolja a szőlőt, és abból készíti a borokat. Szólt arról is, a legkorábban érő szőlő a mienk. Stark Adolf csabagyöngyéjének a muskotályos illata lenyűgöző, nem csoda, hogy a világon nagyon sok borász nemesítette a klónját, és csodálatos, könnyű bor készíthető ebből a fajtából. Sajben György kitért arra is, a borászoknak, borszakértőknek semmi gondjuk a fröccsel, vagyis a szódázott borral. Sőt, ahogy fogalmazott, rozé fröccse nélkül a fűnyíró be sem indul. – Úgy gondolom, Magyarország egy szőlőskert. Mondhatom azt, hogy a bornak adtam az életemet, mert forgalmazok is borokat, de nem a sajátomat, hanem országosan elismert pincészetek nedűit, illetve feltörekvő kézműves borászok italait – ecsetelte. – Jó érzés azt tapasztalni, hogy a nemzet aranyát – ahogyan sokan a bort nevezik –, egyre többen keresik, fogyasztják. És a bornál az „egészségedre!” koccintási kifejezés teljesen helytálló, hiszen mértékkel fogyasztva jó hatással van ez a nedű az emberi szervezetre. Ha pedig esetleg egy kicsit többet iszunk, jó kedvünk támad, és előjöhetnek a bordalok is. Podcast-csatornánkat az Apple-termékeiden bárhova magaddal viheted. Kövess minket ott vagy a Spotify-on!

