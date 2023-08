Mint elmondta, Prorokné László Anna ötszáz darab kabalafigurát készített az eseményre, amiből minden véradó kap majd egy-egy darabot. A kabalafigura a Vércsepp Lala nevet kapta. Ugyancsak ötszáz Gyulai Várfürdőbe szóló belépő is gazdára talál. Sült kolbásszal, Polgár Zoltán jóvoltából sörrel, emellett uborkával is kedveskednek majd a véradóknak. Szintén megkapják majd a résztvevők a Madzagfalvi Emlékmű kicsinyített mását és a véradáskor használt stresszlabdát is.

A véradók között Zajácz Tamás bőrműves iparművész kifejezetten az alkalomra készült alkotását is kisorsolják majd.

– Számomra nagy öröm, hogy mennyien segítik a kezdeményezést, ami jubileumához érkezett. Helyből már nagyon sokan jelezték a részvételüket, de például külön busszal érkeznek véradók Budapestről és Szegedről is.

Mint mondta, mindkét napon 8-tól 17 óráig várják a segíteni akarókat. Kiemelte, tavaly 425-en vettek részt az eseményen, ami nagyon komoly rekord a Madzagfalvi Véradás történetében, és szeretnék azt idén is elérni, vagy túlszárnyalni. Hangsúlyozta, nagyon sokan álltak a kezdeményezés mellé.

Prorokné László Anna elmondta, több mint kétszáz munkaóra alatt készült el a félezer kabalafigura.

„Vércsepp Lala” újrahasznosított véganyagokból készült, a figura kezét pedig hálókötőzsinór-hulladékból kötötte.

Az alkotó elmondta, olyan beállítottságú ember, hogy ha valahol segíteni kell, ha egy-egy jó ügy mellé kell állni, akkor szívesen tesz az emberekért, az előremutató kezdeményezésekért.

Barta István Zoltán is azt az önzetlen segítséget emelte ki, amellyel Prorokné László Anna a figurát elkészítette.

– Hatalmas munkát végzett, amiért minden elismerést megérdemel – tette hozzá. Köszönetként Zajácz Tamás egy alkotását nyújtotta át az alkotónak.