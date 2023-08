A Békési úti, Komlódi-falvi óvoda mellé egy mini bölcsődét építettek, erre 112 millió forintot nyert 2020 elején az önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében, valamint többlettámogatást is kapott a kormánytól.

Nyolc férőhelyes mini bölcsődét építettek az óvoda mellé

Karakas Anikó polgármester kiemelte: a bölcsőde egy olyan intézmény, amely képes befolyásolni generációk sorsát. Mindezt egy igaz történetet bemutatva támasztotta alá. Kiemelte: minél előbb szükséges megfelelő, szerető és biztató közegben nevelni, óvni a gyermekeket annak érdekében, hogy később teljes életet élő, boldog felnőttekké válhassanak. Ez lehet a fő feladata a bölcsődének amellett, hogy lehetőséget ad a kisgyermekes szülők munkába állására.

Hozzátette: a TOP Plusz keretében a Kóti úti, Körösparti óvoda mellé szintén épül mini bölcsőde, rövidesen a munkálatok is megkezdődhetnek eredményes közbeszerzési eljárás esetén.

A Vésztői Négyszínvirág Óvoda és Bölcsőde igazgatója, Pardi Gézáné elmondta, hogy a Békési úti mini bölcsődében egy csoportszobát, egy fejlesztőszobát, egy tornaszobát alakítottak ki a szükséges kiszolgáló helyiségek mellett. Az intézmény nyolc férőhelyes, és a gyermekeket – akik rövidesen ténylegesen is birtokba vehetik a mini bölcsődét – immár be is íratták a szüleik.

A Békés Vármegyei Kormányhivatal igazgatója, dr. Bódi Beáta azt mondta, hogy a magyar családpolitikában lényeges szempont, hogy összehangolhassák a családot és a munkát. A mini bölcsőde hozzájárul a foglalkoztatáshoz, a település versenyképességének és népességmegtartó erejének a növeléséhez. Szólt arról, hogy a szülők a legféltettebb kincseiket, a gyermekeiket bízzák az intézmény szakembereire, és hogy a bölcsődét igazából a munkatársak töltik meg tartalommal, egy épület önmagában nem elég a megfelelő közeghez.

Több utcában, korábban problémás helyeken megoldották a vízelvezetés kérdését

– A környezetvédelmi infrastruktúra, azaz a csapadékvizet elvezető rendszerek fejlesztését célzó beruházásra 338 millió forintot kapott Vésztő 2021 nyarán a TOP keretében – ismertette a Széchenyi utcában dr. Mike László alpolgármester, hozzátéve, hogy a kormány többlettámogatást is biztosított, hogy megvalósulhasson a fejlesztés.

Megoldották a vízelvezetés kérdését, a beruházást dr. Kovács József, dr. Bódi Beáta, Karakas Anikó és Zalai Mihály adta át

Mivel eddig a csapadékvíz elvezetésének hiánya kockázatot jelentett a város több területén, célként fogalmazták meg a rendszerek fejlesztését, a környezeti állapot javítását, a károk megelőzését. Hangsúlyozta, hogy a beruházás eredményeként immár biztonságban érezhetik magukat a vésztőiek.

Sorolta, hogy a munkálatok érintették a Vörösmarty, az Eötvös, a Széchenyi, a Báthori, a Bocskai, a Kinizsi, a Vágóhíd, az Iméri, a Bajza, a Mikszáth és a József Attila utcákat, valamint a Vadas-csatornát. Kiemelte, miszerint nemcsak a víz megfelelő elvezetéséről, hanem a lehulló csapadék helyben tartásáról is gondoskodni kívántak a későbbi felhasználás érdekében.

Zalai Mihály, Békés Vármegye Önkormányzatának elnöke elmondta: a belvíz komoly veszélyt jelenthet a régen épült házakra, egy élet munkáját teheti tönkre. Ezért 2014 körül, amikor meghatározták, hogy milyen célokra fordítsák a TOP keretében érkező forrásokat, 12 milliárd forintot határoltak le a környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztésére. Összesen 57, a vésztőihez hasonló projektet fejeztek be az elmúlt években vagy fejeznek be rövidesen.