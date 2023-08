A programok között minden nap szerepelt kézműveskedés és csapatjátékok is. A táborozók jártak a Meseházban, ahol a régi gyermekjátékokkal ismerkedtek meg. Voltak a Munkácsy Mihály Múzeumban, ahol a természettudományi tárlatot, illetve a múmiák történetével kapcsolatos kiállítást is megnézték. Csütörtökön úgynevezett „Beach party” volt ugrálóvárral, itt kipihenhették az előző napokat. Ezután trial sportot is volt lehetőségük kipróbálni az Extreme Bike show bemutatója után. Természetesen a gyárlátogatás sem maradhatott ki a programok közül, ahol még targoncát is „vezethettek” a gyermekek.