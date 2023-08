– Fontos elmondanunk, hogy nem emlékkoncertet szerettünk volna tartani, hanem a Gyulai Nyári Korzó egy olyan alkalmát, amely egyaránt élményt ad a városba látogató turistának, és lehetőséget teremt az emlékezésre azok számára, akik szerették, ismerték Kepenyes Pált és játékát – hangsúlyozta Nagy Edit, akitől megtudtuk, hogy az esten a teljesség igénye nélkül a Petite Fleur, a Stranger on the shore és az Adaggio mellett a legkedvesebb száma, a My Way is megszólalt, de az érdeklődők hallhattak Bach improvizációt, és Sosztakovics 2. keringője is nagy sikert aratott. A programon öt kiváló, Kepenyes Pálhoz közel álló muzsikus lépett fel. Növendékei, Király Dominik, aki az est házigazdája is volt, Kuti Janka és Lakatos Béla, valamint zenésztársai, Bíró Tamás és Szegedi Attila játszottak.

Az elnök asszony kiemelte, sokan szeretnék a Kepenyes Páltól kapott szellemi hagyatékot tovább vinni.

– Mindez fontos a vele kapcsolatban állt zenészeknek, legyen szó tanítványról, kollégáról vagy zenésztársról. Mindenképp szeretnénk 2024 őszén egy olyan emlékkoncertet a Vigadóban, ahol a Gyulai Big Band, s mindazok a klarinétos és szaxofonos kollégák, tanítványok színpadra lépnének, akikkel a együtt játszott – fogalmazott. – Szintén szeretnénk, ha a gyulai nyarakon egy-egy olyan program megvalósulhatna, mint a szerda esti volt. Egyesülete mellett iskolája, a gyulai zeneiskola is hasonló módon koncertekkel emlékezik egykori igazgatójára, tanárára. Az utódok feladata, hogy mindazt az értéket, amit átadott számunkra megbecsüljék, tovább vigyék. A Mester tanítványaiban él tovább – ezt láthattuk, hallhattuk a szerdai estén is.