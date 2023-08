A tábor első állomása Eleken volt; a helyi életmódközpontban látták vendégül a sorstársakat, akik szűrővizsgálatokon vettek részt, emellett az egészséges ételek elkészítéséről is hallhattak előadást. Tóth György alelnök elmondta, megtanulták, hogy ami nagyon finom, az nem biztos, hogy egészséges is. Szerinte a különféle táplálkozási irányzatok, szokások még hetekig beszédtémát adnak majd a csapatnak, s bizonyára sokan átültetik a hallottakat a hétköznapok gyakorlatába.

– Szeretem a táborokat, mert összetartja az embereket. A tapasztalataim szerint minden zsák megtalálja a foltját, utazáskor, várakozáskor könnyebben élményt szerzünk a másikról, jobban megismerjük egymást, hiszen azok felé fordulunk, akik jó beszélgetőtársak. A Covid idején sajnos elkényelmesedtek, széttagolódtak az emberek, pedig a nehézségeket könnyebb elviselni, ha tudjuk, nem egyedül vagyunk. Korábban velem is megesett, hogy elhittem, csak én küszködök súlyos problémámmal, holott másnak még nehezebb az élete. A körzeti csoportokban és az egyesület központjában megszervezett programok szerencsére jól összekovácsolják a sorstársakat – részletezte.

Ádász István elnök elmondta, csütörtökön méhészeti előadással folytatódott a rendezvény, a beporzó rovarok életéről, természetben betöltött szerepéről, a méz gyógyító hatásairól, az apiterápiáról hallhattak. Aztán viaszgyertyát sodortak, mézeskalácsot kóstoltak.

Fotó: Szabó István

– A homoktövis előnyeiről is sokat megtudtunk, Gyomaendrődnél van egy farm, ahol több hektáron termesztik az értékes növényt. Készítenek porokat, zseléket, a savanykás íz rengeteg cinket, C vitamint, nyomelemet rejt. Kóstoltuk, vásárolhattunk is belőle – sorolta az elnök, hozzáfűzve, kézműveskedésre is nyílt lehetőség, sőt egy kolléganőjük arcmasszázzsal kedveskedett a tagoknak. A harmadik nap Cserkeszőlőn telt, ahol a borászati élményközpontban megnézték a Baghy–Szinyei Merse Kúriát és a felújított pincét. Borokat kóstoltak, nagyot sétáltak a környéken, majd a délutánt többen a helyi fürdőben töltötték.

– Az utolsó napon Ki mit tud?-ot rendeztünk, amivel szeretnének hagyományt teremteni. A résztvevők átfogó, gyors, nyolc-tízperces előadásokkal léptek fel, volt, aki saját novelláját adta elő, más verset szavalt, stand up-olt, gitározott, énekelt – részletezte Ádász István, akinek fejében már a jövő évi programok is körvonalazódnak.

– Az egyesület pályázott, reménykedünk a sikerben. Szervezzük a színházba az Érdi Tamás koncertret, a Bartolák tanyán haluskát fogunk főzni, a Körösökön kipróbáljuk a sárkányhajózást. A röplabdásokkal csörgőlabdaversenyt tartunk és az életmódtábor is napirenden lesz – összegezte.

Tóth György kiemelte, még idén is vár közösségi program rájuk; a Fehér bot napján megemlékeznek a látássérültekről.

– Az érintettek általában szeretik, ha őszintén, nyitott szívvel kérdezik őket a problémáikról, bár olykor a látók nem mernek közeledni. Félnek, hogy szóhasználatuk esetleg sértő, de a szándék a legfontosabb – sorolta. Ádász István hozzátette, az esetek nagy többségében a sérültség nem látszik, ezért a különféle jelvények, a fehér bot, vakvezető kutya használata nagyon fontos. A kontextus olyankor megváltozik, sokkal segítőkészebbek az emberek. Hangsúlyozta, már egyre többen ismerik a segítségnyújtás helyes módját, sőt a gyerekek is tudják, hogyan viszonyuljanak a látássérültekhez.