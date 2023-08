Ismerkedés, játékos és interaktív gyakorlatokkal való összekovácsolódás után ráhangolódtak a fiatalok az első tematikus hétre: ami a nemzetek hete volt. Francia, olasz, spanyol és görög prezentációkkal nagyon sok ismerethez jutottak a táborozók. De szülinaposokat is köszöntöttek, dinnyét majszoltak, sok új játékot kipróbálhattak, számos kreatív foglalkozáson is részt vettek. Ellátogattak Szarvasra, az arborétumba, a Mini Magyarországot bemutató részt is birtokba vették, hajókáztak. S ha már nemzetek hete, s ha már olasz nemzet, a meglepetés olaszos pizza is az asztalra került búcsúzóul.

A második hét a mesterségek/szakmák hete volt. Könyvtáros, kertész, katona és cukrász foglalkozásokról szereztek bővebb ismereteket a táborozók. Cukrászda munkatársaival a gyerkőcök készíthettek pop-up nyalókát, barackos süteményt, valamit egy egész tortát is bevonhattak és kidekorálhattak közösen, a szakemberekkel. Majd jártak a helyi kertészetben, ahol Raffai Tamás kalauzolta őket, miközben szedtek paprikát. A fűszernövény ültetése is része volt a napnak: minden gyermek elültethette a saját mentáját, amit haza is vihettek. De járt a táborban rendőr és két honvéd kadét tanuló is. Ezen a héten a 47-es majorba látogattak el kisbuszokkal.

A kirándulások is nagy élményt jelentettek a gyerekeknek. Forrás: Facebook

Július végén elkezdődött az Erzsébet napközis tábor harmadik hete: kreatívkodtak az udvaron, volt aki kulcstartót készített, más karkötőt, nyakláncot fűzött. Moziztak, születésnapost köszöntöttek. Megismerkedhettek a könyvtáros szakma rejtelmeivel. Megtanulhatták, hogyan kell kölcsönözni és visszavenni egy könyvet a TextLib integrált rendszerben.

A mozgás, a tánc se maradt el: a szerda egy kis just dance, táncolós játékkal indult. Majd egy érzékenyítő csoportfeladaton vettek részt a gyermekek. Július az elfogadás hónapja, így kiemelten fontosnak tartották a gyermekekkel megértetni azt, hogy segítsenek a másiknak, fogadják el a másikat olyannak, amilyen, s ne piszkálják, ne rekesszék ki a közösségből. A gyermekeket az udvaron várta egy ügyességi pálya, majd kahoot kvíz feladatok során mérkőztek meg a csapatok. Ezen a héten két helyszínre is elutaztak a gyerekek kísérőikkel: Szabadkígyósra, a Wenckheim-kastélyba és Pusztaottlakára, a Safari Parkba.