A kihívás kiesés verseny volt, ahol a paprikákat erősségi sorrendben fogyasztották a résztvevők. A Lángoló harapásokról elmondta, hogy az idéntől a magyar bajnoki sorozat, amelyet Bóka Ödön, Dönci álmodott meg. A fiatalember Európa-bajnokságon ért már el negyedik helyezést, illetve többször is indult a kontinensviadalon. Ebből áll össze a ranglista. Bóka Ödön szombaton be is kapcsolódott a versenybe, a Békés vármegyei résztvevők mellett Kecskemétről is érkeztek résztvevők a kihívásra. A megmérettetést Vincze Attila (Winners Garden), Mrena Dávid (Körös Chili) vezette. Mindketten számos érdekességet is megosztottak a paprikákkal kapcsolatban.