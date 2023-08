Dr. Becsei László főigazgató főorvos az átadón elmondta, az elmúlt időszakban több, a mostanihoz hasonló fejlesztés valósult meg a gyulai Kardiológiai Osztályon. Ilyen volt például egy nagyobb tudású kardiológiai ultrahang beszerzése egy határon átnyúló pályázat jóvoltából, illetve szintén egy európai uniós pályázatból egy másik ultrahang beszerzése, amely az Invazív Kardiológiai Osztálynak és a Gyermekosztálynak is nagy segítségére van, valamint a mostani, mintegy 30 millió forintos mobil ultrahang megvásárlása, ami ráadásul a mai egyik legmodernebb ilyen típusú eszköz. Hozzátette, a kardiológia fejlesztése azonban nem áll meg az említett eszközbeszerzésekkel, hiszen hamarosan elkészül egy újabb katéteres műtőjük is, aminek köszönhetően várhatóan ősztől egyszerre két beteg szívkatéterezését végezhetik majd orvosaik.

A főigazgató főorvostól megtudtuk, ebben az évben immár harmadjára tartottak a napokban kardiológiai szűrést a gyulai kórházban a SzívSN Országos Betegegyesülettel közös szervezésben. Elárulta, a legutóbbi szűrővizsgálaton minden eddiginél több részvevő volt, és közülük néhány embernél diagnosztizáltak szívproblémát, amelynek kezelését azonnal el is tudták kezdeni. Idén még egy ilyen szűrést hirdetnek meg,várhatóan szeptemberben.

Az új készülékkel közvetlenül a kórtermi betegágyon is nyomon követhetik a szívműködés állapotát.

Fotó: Bencsik Ádám

Dr. med. habil. Thury Attila PhD, a Kardiológiai Osztály vezető főorvosa elárulta, nem csupán eszközök tekintetében számolhatnak be pozitívumokról a gyulai Kardiológiai Osztályon, hanem a szakorvosok utánpótlásának tekintetében is. Az utóbbi két évben ugyanis hat új szakorvos jelölt érkezett a részlegre, és további egy kollégát várnak még idén. Tehát az új eszközöket lesz is kinek használnia, és fejlődésüknek, illetve bővülésüknek köszönhetően csökken a betegek várakozási ideje. Az új, mobil ultrahangról elmondta, az komoly segítség az osztályon, hiszen akár egy szűk kórterembe is be lehet tolni, és a betegágyon vizsgálni vele a pácienst. Ez pedig nagy könnyebbség számukra, hiszen több, súlyos, ágyhoz kötött betegük van. Sőt, akár más osztályokon fekvő betegeket is diagnosztizálhatnak ezzel a készülékkel.