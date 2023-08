Összesen hét tábort szerveznek idén a Szarvasi Arborétumban, melyekben mintegy 150 gyermeknek teszik izgalmasabbá a nyári szünidejét. A programok különlegesek, de minden esetben kapcsolódnak a természethez, és a Pepi-kert növény-, illetve állatvilágához.

Kugyeláné Décsei Mónika beszámolójából kiderült, az első tábor idén Harry Potter tematikájú volt, amit egy bringás, egy horgolós és gyöngyfűzős, egy középkori kalandos, a Tücsök Természetbúvár és a jelenleg tartó Hangya Természetbúvár elnevezésű követett. Jövő héten pedig a Szöszmötölő táborral zárják a szezont.

Részletezte, a Harry Potter témájú egy olvasó tábor volt, amelyen a regényekkel foglalkoztak játékosan, és azokhoz főződtek a különböző feladatok is. A résztvevők pedig mind úgy érkeztek, hogy már ismerték ezeket a könyveket, esetleg látták a filmeket is, tehát volt miből feleleveníteniük a feladványokban szereplő zenéket, történeteket, cselekményeket, illetve csodás lényeket. Ezen a héten játszottak például olyat is, hogy egy regényt véletlenszerűen kinyitva beleolvastak, és meg kellett határozni, hogy hányadik kötetről van szó, illetve kik között zajlik a párbeszéd. Továbbá készítettek varázsló kellékeket is, amiket végül hazavihettek a gyerekek.