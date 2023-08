Pálfi Csaba, a békéscsabai Pálfi Tetőszigetelő és Építőipari Kft. ügyvezetője elmondta, a hőségben hajnali fél öt körül kezdenek a munkaállomásokon.

– Mivel a tetőre még inkább tűz a nap, jellemzően délelőtt 11–12 óráig vannak fent a kollégák a tetőn, és végzik el azokat a munkálatokat, amikhez kell az esőmentes, napos idő – hangsúlyozta Pálfi Csaba. – Természetesen ilyenkor is biztosítjuk számukra az óránként előírt pihenőidőt, árnyékban. A védőital, ásványvíz is egész nap rendelkezésükre áll. Ha lehetőségünk nyílik, délután 5–6 óra körül folytatjuk a munkát. A megrendelők igényeit, a határidőket is szem előtt kell tartanunk. Mondogatjuk a kollégákkal mostanában, hogy vagy mi gyengülünk, vagy az időjárás keményített be, de egyre kevésbé bírjuk a meleget, délre teljesen kikészülünk – árulta el Pálfi Csaba. – Arra azonban mindig odafigyelünk, hogy a csapat biztonságban legyen, ehhez pedig az is hozzátartozik, hogy hőségriadó idején maximálisan betartsuk és betartassuk az előírásokat.

Pálfi Csaba egyeztet Mucsi Imrével, a cég dolgozójával

Az ország egész területén, de főként Békésben végzi a lakások, házak hő és vízszigetelését Pálfi Csaba cége. Mostanában sok pluszmunkát ad nekik a viharok okozta kár a tetőkön, lefújta a szél a régi szigetelést, letépett villanyvezetékeket.

Árendás Béla, a békéscsabai Sütöker Zrt. vezérigazgatója elmondta, a pékek ugyan jellemzően éjszaka dolgoznak cégüknél, de olyankor sem mozog kellően a levegő, és nagy a meleg.

– A sütőtérben megszorul a levegő, nem ritka, hogy az ottani hőmérséklet eléri a negyven fokot. Ezt a helyiséget nem lehet teljesen klimatizálni, mert az a sütőipari termékek minőségének nem tenne jót – ecsetelte Árendás Béla. Hozzátette, dolgozóikra odafigyelnek a nyári kánikulában ugyanúgy, mint az egész esztendőben.