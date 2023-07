A Covid előtt csak a külföldi vadászok ezres nagyságrendben érkeztek vadászni Békés vármegyébe. Ez a pandémia alatt és utána nagyságrendekkel visszaesett, most azonban újra virágzik a vadászturizmus. Ennek csak az tesz keresztbe, hogy elmaradnak az orosz és ukrán vadászok a háború miatt. Az állatok eltérő vadászati idényei miatt szinte az egész esztendőben kínálnak lőhető egyedeket a térségben.

– Őzbakra, dámszarvasbikára jellemzően Szlovákiából, Romániából, Ausztriából és Németországból jönnek vadászok – ecsetelte Zuberecz Tibor, a vadászszövetség és a vadászkamara területi elnökhelyettese, Békés vármegye fővadásza. – Olaszországból, Portugáliából, Spanyolországból fácánokat, mezei nyulakat és tőkés récéket fognak puskavégre a vadászok. Jönnek vendégek még Törökországból, Franciaországból, Svájcból, az arab világból, Amerikából is.

A dévaványai vadászházat felújították, sokan veszik igénybe szolgáltatásaikat

Jelentős dámszarvas-telepítések történtek

A fővadász kitért arra, jelentős dámszarvas-telepítések történtek Békésben, említhetjük Gyula, Mezőhegyes, Szarvas, Füzesgyarmat és Bélmegyer környékét. A külföldiek elsősorban az élményért, a trófeáért érkeznek Békésbe vadászni, igaz ez a dámra és az őzbakra is, a húst nem kérik. Az olaszok egy része viszont az elejtett apróvadat elviszi.

– A vadászkirándulások időtartama felgyorsult világunkban lerövidült, jellemzően két-három éjszakát töltenek itt a kül- és belföldi vendégvadászok – emelte ki Zuberecz Tibor. – A szállás kiválasztásánál is különböző az igényük. Többen a kényelmet, a magas színvonalú szolgáltatásokat helyezik előtérbe, ők a legjobb szállodákat kérik, legyen benne például wellness. Főként a települések központjában lévő szálláshelyeket részesítik előnyben, ahonnan minden könnyen elérhető. Mások a természetközeli, ugyancsak nívós hotelekre, panziókra, apartmanházakra vevők, sokan pedig a vadászházakat választják. Békésben különféle pályázatoknak köszönhetően több vadászházat is felújítottak, bővítettek, így ezekben is igényesen kiszolgálják a vendégeket. A vadászházak ettől még megőrzik a maguk sajátos, speciális hangulatukat. Ahhoz, hogy jól érezzék magukat a vendégek, fontos a gasztronómia is. A magyaros vendéglátást, a hagyományos magyar ételeket választják a legtöbben.

Nem akarják felélni a vadállományt

Természetesen a vadászatra jogosultaknak időben tudniuk kell, hogy mikor érkeznek hozzájuk, és azt is rögzítik, hogy a vadászok mit szeretnének lőni, és mennyit. A kilőhető állományt hatóságilag is szabályozzák, emellett maguk a vadásztársaságok is odafigyelnek a megfelelő vadgazdálkodásra, nem akarják felélni a vadállományt. A hivatásos vadászok ennek megfelelően figyelik az állományt, és például az őzbakoknál a fiatalabb, fejlődőképes, jó tenyészértékű példányokat megőrzik. Az őznek országosan Békésben a legnagyobb az állománya, minőségben pedig fej fej mellett áll az élen Jász-Nagykun-Szolnok vármegyével.

Zuberecz Tibor, Békés vármegye fővadásza fontosnak tartja, hogy a vadgazdálkodás és a vadászat

a térség meghatározó ágazata legyen

Míg az őzbakokat és a dámbikákat, a mezei nyulakat, vadkacsákat főként értékesítik a vadászatra jogosultak Békésben, addig például a fácánok jó részét a tagjaiknak biztosítják. Az előnevelt madarak számát ugyanakkor már nagyban befolyásolja az ár. Míg 2021-ben 690 forintba került egy négyhetes fácán, addig 2022-ben már 1000, 2023-ban 1500 forintért lehetett, lehet beszerezni. Ehhez jön még többek között a takarmány drágulása.

Az agancsokat, trófeákat bírálni kell

– Az elejtett állatok agancsait, trófeáit kötelezően bírálni kell – hangsúlyozta a Békés vármegyei fővadász. – A dámnál és az őznél a trófea tömege az összpontszám mellett meghatározó az árnál is. Nem egy esetben elérheti egy aranyérmes trófea a többmillió forintot is, sőt, vetekedhet egy jobb gépkocsi árával. A vaddisznónál – mely egész évben vadászható – az agyar hossza a döntő az árnál. Aki sok pénzt szán a trófeára, az általában a kényelmén sem spórol.

Németh Tibor, a szarvasi Táncsics Vadásztársaság fővadásza elmondta, 14 ezer hektáros területükkel az egyik legnagyobbnak számítanak, amiben pedig különlegesek, az a tőkés réce vadásztatása. – Erre is nagyon sokan érkeznek, miként a többi vadra is, Amerikától az arab országokig, Portugáliától Németországig – ecsetelte Németh Tibor. – Akik messzebbről jönnek, érthetően több éjszakát töltenek a szálláshelyüken. Ők a mindennel felszerelt szállodákat részesítik előnyben, de például vannak, akik kimondottan Békésszentandráson apartmanházat kérnek. A hosszabb időre érkezőknek többféle programot állítunk össze.

Felújították vadászházukat

Illin József, a Dévaványai Vadásztársaság elnöke kiemelte, sikeresen pályáztak a Kisfaludy-programra, így felújíthatták a kor igényeinek megfelelően vadászházukat. Ezáltal például már minden szobához tartozik külön fürdőszoba, a szobák klímával ellátottak, összesen 18 embert tudnak elszállásolni.

– Mutatkozik is rá igény, hiszen társaságunk 11 600 hektáros vadászterülettel rendelkezik, és mennyiségben, minőségben is jó a kínálatunk minden vadnál a vendégvadászok számára – emelte ki Iliin József. – Sőt, a fogolynevelésünk is kezd beérni, ami különlegesség Békésben, ugyanis életkörülményeinek romlása miatt ez a madár a kipusztulás szélére sodródott.

Turisztikai programokat is szerveznek

Medve Mihály feleségével, Medvéné Rédli Katával 12 esztendeje működtet vadászatszervező irodát Mezőhegyesen. Elmondták, a vadászat teljes körű megszervezését is vállalják. Ez a külföldieknél a meghívólevél kiküldését, a vadászati engedély kiváltását, a biztosítások megkötését, a legmegfelelőbb szállás kiválasztását, a turisztikai programok kínálatát, megszervezését egyaránt magában foglalja. Ha kell, kimennek a vendégekért a reptérre, elutazásnál kiviszik oda őket. Igény szerint tolmácsot biztosítanak, vállalják a trófeakikészítést és -bírálatot, a kiszállítást vagy postázást. Ami pedig a legfontosabb a vadászoknak, garantálják a vadászati élményt számukra, vagyis, amit lőni szeretnének, az rendelkezésre áll.