Roszik Zoltán igazgató a festménycsere közben elárulta, a Munkácsy Most kiállítás első részét több mint 6300-an nézték meg a múzeumban, ami nagyon jó eredménynek számít. Hozzátette, érdekes módon a június kevesebb látogatót hozott, de júliusban már napi 150-200 fővel teltek a hétköznapok, hétvégén pedig 300-an is átlépték kapuikat.

A múzeumigazgatótól megtudtuk, a tárlat egy igen feszített tempót kíván meg tőlük, azonban a fáradtság ellenére is óriási lehetőség és megtiszteltetés számukra helyet adni Munkácsy Mihály festményeinek. Elmondta, számos programot szerveztek már az első három hónapban a kiállítással kapcsolatosan, ilyenek voltak többek között az objektív, szakértő által, és a szubjektív, vagyis Szarvas neves emberei – így például Zahorecz Pál evangélikus lelkész – által irányított tárlatvezetések. Ezekből még többet szeretnének a második félidőben, hiszen mindegyik több tucatnyi látogatót vonzott a kiállításra, mondhatni közönségkedvenc programok lettek.

Roszik Zoltán hozzátette, az önkormányzat támogatásával megvalósult Munkácsy Most kiállítás a múzeum többi anyagára is bevonzotta a látogatókat, így például az állandó Tessedik Sámuel tárlatra, az öt régészeti teremre és a néprajzi termeikre is egyre többen lettek kíváncsiak.

Hedrich Béla, a Munkácsy Alapítvány főtitkára elmondta, a szarvasi kiállítás félidejében 22 képet cserélnek le. Érkeztek most a Tessedik Sámuel Múzeumba olyan különlegességek, mint például a női félakt, ami egyedülálló darab Munkácsy Mihály festészetében. Újonnan látható darabok továbbá olyan Munkácsy tanulmányok is, melyeknél a vászon mindkét oldalán található festmény, illetve rajz. Szintén érkezett olyan alkotás, ami magáról Munkácsy Mihályról készült.

A főtitkár a félaktra visszatérve kifejtette, ez a műfaj nem igazán illett Munkácsy repertoárjába, hiszen alapvetően népi életképeket és szalonképeket festett. Hozzátette, máig nem tudni pontosan, hogy ezt az egy félaktot miért készítette.

Végül Hedrich Béla elárulta, a képcsere rendben zajlott le, és ismét megállapította, hogy nagyon jól tudnak együtt dolgozni a Tessedik Sámuel Múzeum kollégáival. Munkácsy Mihály gyűjteményéről elmondta, nehéz rámutatni az abszolút közönségkedvenc festményre, hiszen szinte minden kiállításon más-más darab lesz a favorit. Hiszen mindig tűnik fel újabb műtárgy, ami az adott időszakban a legnagyobb kuriózumnak számít, és a közönség stílusa és igénye is más a különböző helyszíneken. Az újdonságokról kifejtette, Munkácsy élete folyamán nagyságrendileg 700 képet festett, ebből nagyon sokat a párizsi időszakában, ahol azonnal gazdára is találtak alkotásai. Ezek közül folyamatosan bukkannak fel újabb darabok, főként Nyugat-Európából és a tengeren túlról, de feltűnik egy-egy darab a bécsi aukciókon is.