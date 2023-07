Elkészült a Szarvasi Krónika 37. száma, melynek bemutatóját péntek délután tartották meg egy kerti parti keretében, a Városi Könyvtár udvarán. Tatai László felelős szerkesztő az eseményen elmondta, a 2023-as Szarvasi Krónika szerkezete továbbra sem változott, az olvasók ugyanazt a megszokott kiadványt vehetik a kezükbe, amit az elmúlt évtizedekben, a tartalma viszont megújult. A vármegyei és az országos kitüntetettek között 12 egyéni, és 2 szervezeti van. Továbbá a Szarvas Város Barátainak Körének nyolc egyéni, az önkormányzatnak pedig 37 egyéni és 15 szervezeti díjazottja került be. Tehát összességében 74 emberről szól az idei Krónika Kitüntetettek című fejezete. Hozzátette, a helyi legnagyobb adózók szintén helyet kaptak benne, illetve színesíti a Szerelem 100 év felett című fejezet, ami Papp Lászlóról és feleségéről, Dankó Margitról szól, akik immár mindketten száz esztendő felettiek, és a legnagyobb szerelemben élnek, boldog házaspárként.

A 37. kiadványba bőven jutott évfordulókból is, amelyben ismét megemlítették a város újratelepítésének 300. évfordulóját, valamint bekerült immár a Vajda Péter Gimnázium is, a maga 220. évével. Ezt a két évfordulót összevonva pedig egy múzeumi kiállítást is megnyitottak idén, amelyről Pécsváradi Antal írt a Szarvasi Krónikába. A Szarvasi Integrál Zrt. és a Szarvas Város Barátainak Köre a 40. évfordulóját ünnepelte, a Kajak-Kenu Club 50 esztendős lett, ami szintén helyet kapott a kiadványban és a bergen-belseni koncentrációs tábor felszabadításának 78. évfordulójáról is megemlékeztek benne.

Végül Tatai László elmondta, természetesen Tessedik Sámuel örökségéről, és annak ápolásáról is szó esik a 2023-as Szarvasi Krónikában, illetve Petőfi Sándor születésének 200. évfordulójáról is írtak benne, szarvas szálakhoz fűzve. Egy másik nagy fejezetben pedig a könyvtár kincsei kaptak helyet, illetve a nemzeti kisebbségek történetei is szerepelnek benne. De a fentieken túl is van még bőven olvasnivaló a legújabb kiadványban.

Dr. Demeter László a Szarvasi Krónika Alapítvány kuratóriumi elnöke a bemutatón elárulta, Babák Mihály polgármester nemrég megbízta azzal, hogy írja meg Szarvas Város történetét politikai és gazdasági tekintetben, az utóbbi bő 30 évből. A helytörténeti kiadványokra térve általánosságban elmondta, rendkívül fontosnak tartja azokat, hiszen meg lehet tudni belőlük, hogy mikor, mi történt Szarvason, milyen hangulat volt, illetve van a városban és mi foglalkoztatja az embereket.