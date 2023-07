Érdekességek sora a várszínházban

Dr. Elek Tibor, a Gyulai Várszínház igazgatója elmondta, a teátrum jelentős hagyományokkal bír.

– Mindig is jellemezte és most is jellemzi a tradíciók létrehozásra, éltetése, továbbgondolása és megújítása – tette hozzá. Szólt arról, hogy a pénteki évadnyitást megelőzte három, a színházi olimpia keretében tartott előadás, illetve csütörtökön este Kovács Vandával és Sipos Imrével a főszerepben az első idei ősbemutatót, a GarázsMacbeth-et is láthatta a közönség. Az összművészeti fesztivál keretében emellett is számos érdekesség várja majd a látogatókat, megszervezik az Erdélyi Hetet, a Molnár Ferenc Napokat és a XI. Irodalmi Humorfesztivált, újdonságként pedig a Világirodalmi Klasszikusok Fesztiválját és az ingyenes Free Zenei Fesztivált.