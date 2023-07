A fórumon dr. Vincze Gábor megyei pszichiáter szakfőorvos árult el fontos információkat a depresszióról. Kiemelte, a rossz hangulat, a szomorúság az egészséges ember pszichéjének is természetes velejárója, azonban ha szokatlanul sokáig tart, és a mindennapi működés rovására megy, depresszióról lehet szó. Hangsúlyozta, fontos, hogy az érintett és családja mielőbb szakszerű segítséget kapjon.

Sokan tévesen gyengeségnek hiszik

Az EAAD programot Székely András, a Végeken Egészséglélektani Alapítvány kuratóriumi elnöke mutatta be. Elmondta, hazánkban évente 700 ezren szembesülhetnek a betegséggel, amit sokan tévesen gyengeségnek hisznek. Hangsúlyozta, az Európai Szövetség a Depresszió Ellen egy nemzetközi, uniós finanszírozású non-profit szervezet, melynek kettős célja van; javítani a depressziós betegek ellátását és kezelési módjait, valamint megelőzni az öngyilkosságokat a helyi szervezetek, civilek, szakemberek összefogásával.

Kiemelte, a depresszió elleni szövetségnek négyszintű a képzési koncepciója; az elsőt az alapellátásban dolgozó szakemberek, háziorvosok jelentik, akiknek kulcsszerepük van a tünetek felismerésében. A második szint a közösségi kampány, amelynek célja, hogy az emberek minél több információt megtudjanak a betegségről és ne stigmatizáljanak. A harmadik szintet a közösségi segítség jelenti. Fontos, ha például szomszéd, pedagógus, szociális munkás, rendőr, lelkész, fodrász észleli, a másik embernél felmerül depresszió gyanúja, tudjon jelezni a megfelelő helyre. A negyedik szint a magas kockázati csoportokat foglalja magában, – az öngyilkosságot elkövetők közvetlen hozzátartozóit – akik azonnali segítségre szorulnak.

Elkerülhető az öngyilkosság, rendkívül jók a gyógyulási esélyek

Szabóné dr. Kállai Klára klinikai szakpszichológus kérdésünkre elmondta, a depresszió az egyik leggyakoribb mentális zavar, amit gyakran alábecsülnek, a nehéz életkörülményekre adott természetes reakciónak tartják. A betegség bármely korosztályt érintheti, Európában mintegy negyvenmillióan küzdenek depresszióval. Aláhúzta, a jó hír viszont, hogy ma már hatékony kezelések állnak rendelkezésre, elkerülhető az öngyilkosság, rendkívül jók a gyógyulási esélyek.

Hozzátette, a workshopon áttekintették a program indulása óta szerzett tapasztalatokat, információkat, melyek alapján folytatódott a program következő lépéseinek megtervezése. A résztvevőknek – az alap- és szakellátásban dolgozóknak, a munkacsoport-vezetőknek, a civil segítő szervezetek képviselőinek, pedagógusoknak, a katasztrófavédelem, a rendőrség és a mentőszolgálat munkatársainak, valamint a drogprevencióval, az egészség védelmével és az egészségfejlesztéssel foglalkozó szakembereknek – lehetősége nyílt ötleteket cserélni, megosztani a bevált gyakorlatokat, felfedezni a közösség által alkalmazott innovatív megközelítéseket. Egy európai szintű jó gyakorlat elindításának lehetőségei nyíltak meg, ami mérföldkő a Magyarországon folyó mentálhigiénés törekvéseket tekintve is.

Hangsúlyozta, létrejött a huszonegy nyelven „beszélő" iFightDepression weboldal, amelyen például orvos felügyelete mellett és ajánlására a vezetett, internet-alapú, enyhe, vagy középsúlyos depresszióban szenvedőket szolgáló önsegítő program is elérhető. Az oldal hiteles tájékoztatást ad a depresszió okairól, tüneteiről és kezeléséről az érintetteknek és a hozzátartozóknak is. Segíthet a diagnosztizálásban, a segítségkérésben. Útmutatót ad egészségügyben dolgozóknak, fiataloknak, sőt közösségi szakembereknek is. Az oldal felsorolja a kezelési (orvosi, pszichológiai és szociális) típusokat is, s más hasznos információkat, annak érekében, hogy a beteg visszanyerhesse a reményt és kompetensebbé váljon.

Ha öngyilkossági krízisben van, öngyilkossági gondolatok foglalkoztatják, akkor a nap 24 órájában az ország egész területéről (mobilról és vezetékes telefonról) ingyenesen hívhatja a 116-123 lelki elsősegély szolgálatot.