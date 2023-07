Öt kategória – tejtermék, sajt, tojás; hús, felvágott; zöldség, gyümölcs; kenyérfélék; tartós élelmiszerek – több termékének árát listázták az Árfigyelő oldalon az Aldi, a Lidl, a Penny és a Tesco adatai alapján. A honlapon megadott térkép alapján Békés vármegyében 28 Aldi, Lidl, Penny és Tesco található. A Gazdasági Versenyhivatal honlapján azt írták: az árfigyelő segítségével bárki könnyedén összehasonlíthatja a termékek árait, így a vevők megtalálhatják a legjobb ajánlatokat és lehetőségeket, amivel időt és pénzt takaríthatnak meg. Az adatokat szolgáltató cégek naponta frissítik az egyes termékek árait, reagálnak egymásra. Ezzel az árfigyelő hozzájárul a piaci verseny fokozásához, az árak csökkentéséhez, ezáltal az infláció letöréséhez.

Egy forinttal volt olcsóbb a tej a Pennyben

Legelsőként egy egyliteres, 1,5 százalékos zsírtartalmú pasztőrözött ESL tejet raktunk be a képzeletbeli bevásárlókosárba. Ez a 314 forintos árával a legolcsóbb a Pennyben volt, de csak 1 forinttal kértek többet egy hasonló termékért a Sparban, a Tescóban, az Aldiban, a Lidlben. Persze az ár függ a márkától, volt olyan tej, amelyet 569 forintért kínáltak.

Egy 250 grammos vajat is kiszemeltünk. Ugyanúgy 699 forintért adtak ilyen terméket a Sparban, az Aldiban, a Lidlben és a Pennyben. Az egységárat tekintve egyébként lett volna olcsóbb árucikk a Tescóban is. Sőt, drágább is, hiszen volt olyan 200 grammos vaj, amelyért több mint 1500 forintot kértek el.

A legolcsóbb tojást a Sparban lehetett kifogni, 63 forintba került egy darab, igaz, egy csupán S-es méretű volt. A legkedvezőbb árú L-es tojást is a Sparban kínálták, darabonként 77 forintért. Persze van olyan extra sárga és különleges tojás, amelyért 100 forintot is elkérnek egyes boltokban.

A téliszaláminál nagy a szórás

A téliszalámiból a legkedvezőbb árú egy 400 grammos termék volt a Tescóban, ezért 1699 forintot kellett fizetni. Olyan, más márkájú téliszalámi is akadt viszont ezzel szemben, amelynek kilogrammja 10 ezer forintba került. A legolcsóbb kígyóuborka a Tescóban akadt: 159 forint volt darabja, de a Pennyben sem volt sokkal drágább, 169 forint. A Sparban kínált méhkeréki kígyóuborkáért viszont csaknem kétszer ennyit, 349 forintot kértek el.

Az 500 grammos spagetti száraztészta 479 forintba került a Lidlben, viszont 10 és 20 forinttal drágábban lehetett kapni a Tescóban, a Sparban, az Aldiban és a Pennyben is.

Egy kilogramm kristálycukor 229 forintot kóstált a Tescóban, a Lidlben és az Aldiban is, tíz forinttal kértek többet érte a Pennyben és a Sparban. A finomliszt is hasonló árakon mozgott az egyes üzletekben: 149 forint volt egy kilogramm a Tescóban, az Aldiban, a Lidlben és a Pennyben is, a Sparban 159 forint. De lehetett finomlisztet kapni 299 forintért is.

Ha mindegy a márka, mindegy a bolt is

A tapasztalatunk alapján az egyes termékekből a legolcsóbbat nagyjából azonos áron kínálták az Árfigyelőre feltöltött adatok szerint az üzletláncok. Azaz, ha mindegy a márka, akkor mindegy a bolt is: lehet, hogy egy terméknél az egyik üzletben nyerünk pár forintot, egy másiknál veszítünk is ennyit. Egyes márkáknál azonban lehetnek eltérések, és ilyenkor érdemes résen lenni is. Igaz, hogy például ugyanazt a virslit 1349 forintért adták két helyen is, az egyik narancsléért például 529 forintot kért a Tesco, míg a Spar 829-et.