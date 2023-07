Kun IV. László királyról tudható, hogy járt vidékünkön. 1290. június 18-án még a Maros melletti Csanádról keltezett oklevelet, 1290. június 24-én Szarvashalomról (Zorvosholm), mely a mai Szarvas vidékére tehető. 1290. július 10-én Körösszeg váránál ölték meg a királyt. Utolsó napjaiban tehát Békés vármegye területén utazott át Kun László. Szarvast bizonyára azért ejtette útba, mert ott volt átkelőhely a Körösön, miként erre Szarka József kutatásai rámutattak. 1284-ben, 1285-ben is keltezett oklevelet Szarvashalomról (Zorwossholm, Zoruoshalm) IV. László. A király utazásairól Kádár Tamás munkájából nyerhetünk értékes ismereteket.

Anjou Károly király is visszatérő vendég volt Békés megyében. 1313. június 20-án a Fehér-Körös mellett, Julamonustra-n adott ki oklevelet. Dusnoki-Draskovich József kutatása szerint Julamonustra nem Gyulára, hanem a közeli Gerla apátságára utalhat. Több napot is töltött itt I. Károly király, hisz 1313. június 22-én is keltezett innen oklevelet.