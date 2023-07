A Magyar Vöröskereszt Mezőkovácsháza Város Települési Alapszervezete Kő-Papír-Olló, Segíteni Oly Jó - A Vörökereszt tükrében címmel gyermek kézműves tábornak adott otthont már nem először ez a mezőhegyesi, közkedvelt helyszín. Az idei programok összeállításából kivette a részét a Kalocsa Róza Művelődési Központ, a Mezőkovácsházi Egészségfejlesztési Iroda, a Mezőkovácsházi Védőnői Szolgálat, az Országos Mentőszolgálat mezőkovácsházi kollektívája.

Közösségépítés, idős emberek, családok, gyerekek és fiatalok, támogatásra szoruló közösségek, fogyatékkal, tartós betegséggel élők, menekültek, menedékkérők el- és befogadása, támogatása is sok beszélgetés, foglalkozás, előadás témája volt az elmúlt napokban a bentlakásos gyermek kézműves tábor résztvevői között.

A kézműveskedés sokszínű eszköztára várta a gyerekeket

A kézművesség eszköztára mi mindenre jó? – itt derült ki igazán. Például arra, hogy a Vöröskereszt tevékenységével is ismerkedjenek a táborozók. Tóth Zoltánné, a Magyar Vöröskereszt Békés Vármegyei Szervezetének igazgatója és munkatársai a véradás, a csecsemőgondozás, az újraélesztés, az egészséges táplálkozás iránti elkötelezettséget is erősítették a gyerekekben. A kézműves foglalkozásokon (gipsz-kép decoupage technikával való készítése, kötélverés, gyöngyszövés, hímzés, szövés, nemezelés), a kreatív tevékenységek alkalmával, az esti szabadidős programokon is a Vöröskereszt programjait, céljait, tevékenységeit játszva sajátították el a fiatalok.

Azzal mindenki egyetértett és átélte: jó közösségben lenni, közösséghez tartozni, közösségben együtt munkálkodni és segíteni egymásnak.