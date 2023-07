Az volt a cél, negyven olyan síremléket újítsanak fel, amelyeken a Trianon előtti dátumok láthatók. Lantos Zoltán polgármester támogatásával Bozó László kapott segítséget, így két hét alatt végeztek 61 síremlék helyreállításával.

– A térség temetői közül a kevermesiben található a legtöbb, szám szerint 175 Trianon előtti dátumozású sírkő. Ezek olyan felbecsülhetetlen kultúrtörténeti emlékek, amelyeket nem szabad veszni hagyni. Rég elfeledett embereknek állítanak emléket, köztük első világháborús hősi halottaknak, bádogosoknak, dohánykertészeknek – mesélt törekvésükről a helytörténész a helyszínen, a már rendezett, karbantartott temetői részen. Szemet gyönyörködtetően virítanak a hófehérre pucolt kövek...

– Önkormányzati a terület, miután levágták a füvet, felmértük Buruzs Csaba és Liptai Norbert állandó segítőimmel, hogy melyek azok a sírkövek, amik még megmenthetők. Sokat a burjánzó növényzet benőtt, a sírkövek eltörtek, egy részüket betemette a föld, a talapzatuk is eltört. Betonoztunk, stabilizáltuk az alapokat, a köveket lemostuk, letisztítottuk, így a feliratok olvashatóvá váltak. A munka során olyan sírkövek is felszínre kerültek, amelyek addig a földben voltak. A pályázat elvárása volt, hogy a feliratokat nem szabad átfesteni. Azért, hogy jól látszódjon minden eredetiben, drótkefével, vegyszerrel kellett alapos munkát végeznünk – mutatta meg a konkrét végeredményt Bozó László.

A munka során új, érdekes információkra is rábukkantak.

– Kőszegi András dohánykertész volt, ahogy sokan mások a mi településünkön. Ma már alig maradt fenn róluk s róla ehhez hasonló, vagy bármi más. Az ő emlékét így megőrizzük az utókornak. Érdekesség még, hogy az ,,ásatásaink” során rábukkantunk bélyeges téglákra, amiket az ásóink kifordítottak a földből. Helyi mesterekre utalnak – mesélt tovább Bozó Lászó a síremlékek között sétálva.

– A temetőrész helyreállítása azért is volt fontos, hogy aki mostanában a családfáját kutatja (ennek nagy divatja van), ezek a sírkövek hirdetik múltunkat, adnak támpontokat – ebben a részben 1891-től, mert ezt akkor nyitották meg.

Olvastuk Sipos Julianna nevét egy szinte sértetlen kövön, őt 1908-ban temették ide. 36 évesen hunyt el Lakatos Balázs, síremlékén a képe is hibátlan. Jó férj és apa volt, aki a bukovinai harctéren az oroszokkal vívott harcokban hősi halált halt 1917. szeptember 10-én...

– Nem csak a sírfeliratok és az elhunytak nevei szerepelnek a köveken, zömében megörökítették azt a nevet is, aki a sírkövet elkészítette. A többségét az aradi Frank Vilmos. De találtunk temesvári köveket – ezek az információk azt is megerősítik, hogy a kereskedelem keleti irányban zajlott Trianon előtt. Természetesen vannak kevermesi mesteremberektől származó kövek is a temetőben.