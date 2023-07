– Úgy hallottam, július 7-én, pénteken újabb nagyszabású véradást tartanak a faluban.

– Így van, és ezt a rendezvényt is támogatja a kétsopronyi önkormányzat, miként a Vöröskereszt Békés Megyei Szervezete is. Ezáltal a véradást követően 25, többszörös véradónknak köszönhetjük meg, hogy donorként rendelkezésre állnak, amikor csak kell. Vannak köztük már 90-szeres véradók is. Jó érzés, hogy az önkormányzat és a Vöröskereszt révén meg is tudjuk vendégelni a donorokat, például egy kis édességgel, sült kolbásszal, üdítővel, teával. Persze, senki nem ezért jótékonykodik. A Vöröskeresztnek a Békés Vármegyei Kormányhivatallal kötött együttműködése alapján a véradásokat egészségügyi szűrésekkel is rendszeresen összekötjük. A mottónk továbbra is az, hogy egy véradással három ember életét menthetjük meg.

– Manapság nem könnyű véradókat találni. Mivel tudja rávenni erre a nemes cselekedetre a helyieket?

– Nem kell rábeszélni őket, hiszen sokan a családjukból hozzák magukkal a rászorulók iránti segítségnyújtást, és itt mindenki tudja, hogy számíthat a másikra, ha baj van. Kétsoprony egy összetartó falu, és a hagyományokat a véradás révén is tartják az emberek. Nem egyszer jöttek hozzám azzal, milyen jó adni, és nem csak kapni. Örömmel töltött el, amikor dr. Párducz László, a Vöröskereszt Békés vármegyei elnöke és Tóth Zoltánné igazgató egyaránt hangsúlyozta, milyen sok önkéntes áll a szervezet mögött Békésben, a szabadidejét is feláldozva. A szervezet ereje bennük rejlik.