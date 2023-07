Az európai harcsa a viza után a második legnagyobbra növő édesvízi halfaja kontinensünknek, halfaunánk „óriása”. Egyes példányai a két métert és a 100 kilogrammot is elérhetik. Az állatpark akváriumának új lakója mintegy 50 centiméteres hosszúságú, de ezzel a mérettel is már most a bemutatóhely egyik fő látványossága.

Ez a folyó és álló vizeinkben is gyakori ragadozó hal elsősorban halakkal, rákokkal, piócákkal, kétéltűekkel, puhatestűekkel táplálkozik. A nagyobb példányok a víz közelében élő kisebb emlősöket, továbbá vízimadarakat is zsákmányolnak.

Széles száján a felső ajakon, a szájszeglet közelében 2 hosszú, alul 4 rövidebb bajuszt találunk amik a tájékozódást és ízlelést segítik. Apró tűhegyes, úgynevezett gereben fogazata van, ami reszelőre emlékeztet, szemei kicsik, de látásával és szaglásával is jól tájékozódik. Színe a vízfenékhez alkalmazkodik, többnyire fekete vagy szürke.

Az európai harcsa májustól júliusig ívik. Az ívóhelyen a hím készíti a fészket. Gyakran parti növényzet alá maga ásva gödröt, majd a környéken várja az ívásra hajlandó ikrás fajtársait. Körülfonja a nőstény has tájékát és kipréseli belőle az ikrákat, amelyeket nyomban megtermékenyít. Az ikrák a növényzet vízbelógó gyökérzetére tapadnak. A nőstény 60.000 ikrát rak le, amelyből 2,5-3 nap múlva bújnak ki az ivadékok. Az ikrák lerakása után a hím a fészket és a kikelt ivadékot is őrzi még két-három hétig. Meleg környezetben gyorsan növekszik.