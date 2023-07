Nagy Sándor kiemelte, ez a hőség idején bevett szokás náluk, nem most először, és nem is utoljára volt erre példa. A vízosztásban részt vett Herczeg Tamás országgyűlési és Paláncz György önkormányzati képviselő mellett dr. Pálfi-Rigó Krisztina, Alföldi Károly és Vass Csaba is.

Herczeg Tamás (jobbra) is osztotta a vizet. Fotó: Für Henrik

– Jóleső érzés, hogy gondoltak ránk ebben a nagy melegben – mondta Konfár Anna, aki két kisgyermekével sétált az utcán. Kamilla Liliána és Kristóf Tihamér is gyorsan bekortyolta a vizet a kánikulában. Nem sokkal utánuk feltűnt Mohácsi Árpád, a Békés vármegyei kézilabdasport egyik élő legendája, ő is szívesen fogadta az ásványvizet. Mohácsi Árpád ismerősként szóba is elegyedett a kínáló csapattal. Kiderült, 77-szer játszott a magyar kézilabda-válogatottban, háromszoros gólkirály volt az NB I-ben, és az év játékosának is megválasztották.

Herczeg Tamás és Paláncz György kiemelte, folyamatosan figyelik az időjárás-jelentést, és amikor hőségriadó van, megszervezik a vízosztást a lakosságnak.