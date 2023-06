A Békés Megyei Könyvtár számos programmal készül csütörtökre és péntekre, amelyek helyszíne első alkalommal lesz a Munkácsy Negyed, egyrészt a Szent István, másrészt a bibliotéka – ismertették a kedden a Békés Megyei Könyvtárban tartott sajtótájékoztatón.

Varga Tamás alpolgármester elmondta: sokan féltik a Gutenberg-galaxist, hogy a könyv, az olvasás népszerűsége megmarad-e. Szerinte a megszülető művek igényes, minőségi vetélytársai más szórakozási lehetőségeknek. Hangsúlyozta: tartalmas kikapcsolódásban lehet része annak, aki ellátogat a 94. Ünnepi Könyvhét békéscsabai eseményeire.

A Békés Megyei Könyvtár igazgatója, Juhász Zoltán elmondta: a rendezvénysorozat csütörtökön 14 órakor kezdődik a Szent István téren az ünnepélyes megnyitóval. A pavilonoknál lehet cserélni, kölcsönözni – és mivel a legújabb, most megjelenő kötetekből is szerzett be előzetesen az intézmény, azokra rögtön fel lehet iratkozni –, játszani, és többek mellett például a békéscsabai röplabdás lányokkal szintén lehet találkozni, beszélgetni a helyszínen. A bibliotékában 17 órakor dr. Reisinger János irodalomtörténész tart előadást a 200 éve született Petőfi Sándorról.