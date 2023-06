Mintegy 90 millió forintot nyert az idősek otthonának energetikai korszerűsítésére az önkormányzat a TOP Plusz keretében – ismertette dr. Hajdu-Szűcs Mária Kornélia polgármester.

Elmondta, több mint egy éve született meg a döntés, hogy sikeres volt a falu kérelme, azóta viszont jelentősen megemelkedtek az építőipari és az energiaárak is. Ezért a korábbi elképzeléseiket felülírták, áttervezték, hogy mit valósítanának meg a fejlesztés keretében.

Jelenleg egy nagyjából húszéves kazán működik az épületben, gázzal adnak meleget. Ezt lecserélnék, és egy elektromos hőcserélő rendszerrel látnák el az idősek otthonát. Ennek persze van áram-, energiaigénye, amelyet egy ugyanekkora teljesítményű napelemes rendszerrel elégítenének ki, így lényegében nullázva a költségeket.

Hozzátette, hogy tavaly az orvosi rendelőnél is beüzemelték a napelemes rendszert, a hivatal épületére is kerültek ilyen berendezések. A további terveik között szerepel, hogy az óvodánál és konyhánál, valamint a közösségi tér és könyvtárnál is helyezzenek fel napelemeket, hogy ezzel spórolhassanak a rezsiköltségeiken.