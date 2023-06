Oktatórobot és tücsökfarm – a KOLLABOR diákjai dobogón a Samsung és az EdisonKids versenyén

Alternatív környezettudatos ötlettel, a chipses zacskók kreatív és praktikus újrafelhasználásával vihették haza a fődíjat a nyírségi diákok a Samsung és az EdisonKids Megoldások a holnapért kihívásán. A békéscsabai KOLLABOR diákjai a második és harmadik díjat érdemelték ki. A harmadik alkalommal megrendezett versenyen 12-18 éves tanulók mérték össze projektjeiket a közösség, a fenntarthatóság és a jövő oktatása kategóriákban. A nyolc döntős csapat közül a NUT (Napkor’s Upcycler Team) csapat elképzelése, a chipses zacskók hőálló szatyorrá alakítása bizonyult a legjobbnak. Második helyezést ért el a modulárisan építhető oktatórobot, a dobogó harmadik fokára pedig a tücsökfarm tervezői léphettek. Az első három helyezett 6 millió forint összértékben választhat Samsung eszközöket, saját maguk, felkészítőtanáruk és iskolájuk számára.

Új háziorvos és fogorvos állt munkába Békéscsabán

Munkába állt a napokban a 22. számú felnőtt háziorvosi körzetben dr. Lázár Csilla Magdolna, valamint az 5. számú fogorvosi körzetben dr. Biedermann Dániel. Szarvas Péter polgármester a közösségi oldalán azt írta, hogy személyesen adta át a doktoroknak a Békéscsabai Háziorvos Kártyát, amely számos lehetőséget biztosít a szakemberek számára, hogy igénybe vehessenek bizonyos szolgáltatásokat. Hozzátette, mindkét orvos számtalan pozitív visszajelzést kapott az elmúlt időszakban a páciensektől, és jól érzik magukat a feladatkörükben.

A csabai könyvtár a tanuláshoz is tökéletes

A Békés Megyei Könyvtár a tanuláshoz is tökéletes – tette közzé közösségi felületein a Békés Megyei Könyvtár. Kiemelték, amellett, hogy csend és nyugalom van az épületben, eszköztöltési lehetőség és ingyenes wifi is rendelkezésre áll a tanuláshoz vagy munkához. Lehet nyomtatni, szkennelni és fénymásolni, a széles asztalokon pedig minden fontos eszköz elfér. Rengeteg könyv illetve tengernyi nyomtatott és elektronikus forrás is rendelkezésre áll a tudás bővítéséhez. A betérők segítségére barátságos könyvtárosok állnak, a tanulás közötti szünetben pedig mindenki kiszellőztetheti a fejét a kisligetben, vagy relaxálhat a különböző magazinok legfrissebb számainak fellapozásával. Aki pedig adrenalindúsabb kikapcsolódásra vágyik, akár a könyvtár videójátékait is kipróbálhatja a Gametérben.

Új könyveket és kortárs szerzőket mutatnak be Békéscsabán

A könyvről, a kortárs irodalomról és szerzőkről szól most is az Ünnepi Könyvhét. A Békés Megyei Könyvtár számos programmal készül csütörtökre és péntekre, amelyek helyszíne első alkalommal lesz a Munkácsy Negyed, egyrészt a Szent István, másrészt a bibliotéka – ismertették a kedden a Békés Megyei Könyvtárban tartott sajtótájékoztatón. Varga Tamás alpolgármester elmondta: sokan féltik a Gutenberg-galaxist, hogy a könyv, az olvasás népszerűsége megmarad-e. Szerinte a megszülető művek igényes, minőségi vetélytársai más szórakozási lehetőségeknek. A Békés Megyei Könyvtár igazgatója, Juhász Zoltán elmondta: a rendezvénysorozat csütörtökön 14 órakor kezdődik a Szent István téren az ünnepélyes megnyitóval. A pavilonoknál lehet cserélni, kölcsönözni, játszani és fel lehet iratkozni a legújabb kötetekre is. Emellett a békéscsabai röplabdás lányokkal is találkozhatnak és beszélgethetnek a látogatók a helyszínen. A bibliotékában csütörtökön 17 órakor dr. Reisinger János irodalomtörténész tart előadást a 200 éve született Petőfi Sándorról, majd pénteken is számtalan program vár az érdeklődőkre – ismertette Kertész Zoltán, az intézmény igazgatóhelyettese. Zárásként pénteken 19 órakor a Békés Megyei Könyvtár Munkácsy udvarára borudvart, zenés irodalmi estet szerveznek.

Törizzz néven indítottak egyedi klubot az Andrássyban

Törizzz néven indítottak klubot, szalont a Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégiumban. Az első előadást a minap tartotta a középiskolában Hatos Pál, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem intézetigazgatója Rosszfiúk éve címmel, felvillantva, hogy mi történt 1918-ban és 1919-ben, hogy miként lépett a magyar történelem színpadára Károlyi Mihály, Kun Béla és Horthy Miklós. Szabó László igazgató a klubot a gimnázium és a történelem munkaközösség legújabb újításának nevezte, és nem titkolt célként ismertette, hogy minél frissebb, árnyaltabb és emberközelibb történetszemléletet adhassanak át a gyerekeknek, azt, hogy felkeltsék a bennük szunnyadó kíváncsiságot. A tervek szerint a továbbiakban kéthavonta rendezik meg a szalont.

Az összetartozásra hívták fel a figyelmet a csabai irodalmi esten

A trianoni békediktátum aláírásának 103. évfordulójára, a nemzeti összetartozás napjára emlékeztek kedden Békéscsabán, a Csabagyöngye Kulturális Központ stégszínpadán tartott irodalmi esten. Felolvastak több, a trianoni döntés kapcsán született művet Wass Alberttől, Juhász Gyulától, Papp-Váry Elemérné Sziklay Szerénától, József Attilától, Kosztolányi Dezsőtől, Reményik Sándortól. A rendezvény második felében pedig az eseményt rendező, szerkesztő Frankó Attila gondolatai csendültek fel, amelyeket Békéscsabán, Budapesten, New Yorkban, az Atlanti-óceán felett vetett papírra; amelyek arról szólnak, hogy jó magyarnak lenni.