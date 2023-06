Nem is olyan régen már cikkeztünk a Dél-Békésben jól ismert Cs. Tóth testvérekről: amikor a legidősebb, Géza a 95. születésnapját ünnepelte. Ahogy most, akkor is együtt volt vele az őt követő 93 éves Imre és a legfiatalabb testvér, a 85 éves dr. Cs. Tóth Zoltán.

A Kevermes háziorvosának tiszteletére szervezett összejövetelen is az ünnepelt mellett foglaltak helyet testvérei. Ahogy korábban fogalmaztunk: mindhármójuk védjegye a csillogóan hófehér haj, a fitt megjelenés. Közöttük a legfiatalabb dr. Cs. Tóth Zoltán, aki 1963 óta Kevermesen gyógyít. Fáradhatatlanul szolgálja a betegeket.

Az ünnepségen felvillantották az eltelt évtizedek megannyi képi emlékeit, majd a polgármester, Lantos Zoltán köszöntőjében hálás szívvel gratulált Cs. Tóth Zoltánnak a település történetébe is egyedülálló gyógyító munkáért, a hat évtizedért, az egészségügyben tanúsított helytállásért, a helyi közösségben végzett közéleti tevékenységéért.

Lantos Zoltán a kevermesiek nevében köszönte meg az orvos munkáját

Majd rövid visszatekintésében arról mesélt a polgármester, hogy mióta és milyen nehézségek árán, miként alakult Kevermesen a betegellátás, kik voltak a község orvosai. Sokan váltották egymást... Ám 1963 nyara óta, dr. Cs. Tóth Zoltán érkezésével egy orvos jelenti a biztos pontot és látta-látja el a betegeket. Fantasztikus energiával, esküjéhez hűen végzi mindennapi munkáját. Szakmai hozzáértését nagyra értékelik a kevermesiek, ahol 1963. június 10-én látott munkához.

Íme e példás családi élet és szakmai pályafutás részletei:

Dr. Cs. Tóth Zoltán 1937. szeptember 4-én született Magyarbánhegyesen. Általános iskolai tanulmányai elvégzése után a Hunyadi János Gimnáziumban érettségizett 1956-ban. 1962-ben Cum Laude minősítéssel szerzett diplomát a Szegedi Orvostudományi Egyetem általános orvosi karán. A diploma megszerzését követően az akkori Gyulai Megyei Kórház Urológiai-Sebészeti Osztályán kezdett dolgozni segédorvosként. Innen vonult be katonának 1963 nyarán. Közben kinevezték Kevermes község körzeti orvosának és azóta is ebben az állásban tevékenykedik, immár a nyugdíjkorhatáron túl, 60 éve.

Szakmai pályája alatt folyamatosan képezte magát, 1977-ben szakvizsgát tett általános- és üzemorvostanból. Az elmúlt 60 évben egyetlen alkalommal volt betegszabadságon, így – a szó legszorosabb értelmében – betegei mindig számíthatnak rá. Szaktudásával, lelkiismeretes munkájával, tapasztalatával, emberségével folyamatos támasza betegeinek.

A kevermesiek gyógyítója nagy vadász

A világjárvány idején is mindennap helyt állt a betegek szolgálatában, végezte az oltásokat minden beteg megelégedésére. Tette ezt úgy, hogy a megüresedett lökösházi körzetet is ő látta el. Alázatos gyógyító tevékenységén túl is a településért, az őt körülvevő emberekért való tenni akarás fűti.

A közélet aktív szereplőjeként munkálkodott Kevermesen, évtizedeken keresztül. Több ciklusban volt tanácstag, a rendszerváltozás után önkormányzati képviselő, illetve alpolgármesteri tisztséget is betöltött. Hivatásából adódóan több olyan tisztséget is vállalt pályafutása alatt, amelyek által tevékenysége az egész kistérségre, a megyére is kiterjedt. Két évtizeden át végzett hasznos tevékenységet a járási Vöröskereszt elnökeként, 15 évig volt az OEP Táppénz-felügyeletének főorvosa. Több orvosi szakmai szervezetben is viselt tisztséget (Magyar Orvosi Kamara Békés Megyei Területi Szervezetének volt alapellátási elnöke, tagja a Magyar Általános Orvosok Tudományos Egyesületének).

Négy gyermeke, nyolc unokája büszke az édesapára, a nagyapára.