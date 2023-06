Meggyszezon 1 órája

A meggyszüret elkezdődött Békésben, frissfogyasztásra és befőttnek is szedik

Megkezdődött az idei meggyszezon Békésben is a korai fajták szedésével. Az idei évben is zamatos, kiváló minőségű gyümölcsök jellemzik a kínálatot – közölte hétfőn a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a FruitVeB – Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács. Hazánk Európa harmadik legnagyobb meggytermelője. A magyar meggy iránt egyedülálló íze, zamata és kiváló beltartalmi értékei miatt külföldön is nagy a kereslet.

Nyemcsok László

Nagyban zajlik a meggyszüret Békésben is.

Már kapható Békés vármegye üzleteiben, piacain is a magyar meggy, a következő hetekben fajtáktól függően folyamatosan kínálják a vásárlóknak. Kozsuch Kornél, a Nemzeti Agárgazdasági Kamara (NAK) Békés vármegyei elnöke kiemelte, idén 13 ezer hektáron termesztenek meggyet hazánkban, többek között Békésben. – Az éves termésmennyiség jellemzően 60 ezer tonna körül alakul – hangsúlyozta Kozsuch Kornél. –. A szakemberek most is átlag közeli mennyiséget jeleznek elő Békésben, ugyanakkor a tavaszi fagyok, a virágzási időszak hideg, szeles, csapadékos időjárása, illetve a terméskötődési időszak jelentős hőmérséklet-ingadozása számottevő hullást okozott. A NAK-nál arról tájékoztattak, habár a gyenge terméskötődés általában terméskiesést jelent, a megmaradt gyümölcsök nagyobb méretéből adódóan az országos termés csak 15-20 százalékkal lehet kevesebb a tavalyinál. A virágzáskori csapadékos idő miatt jelentkező komoly moníliafertőzés károkozása ellen fokozott növényvédelmi beavatkozásokkal tudtak védekezni a termelők. A NAK Békés vármegyei elnöke kitért arra, felmérésük szerint legnagyobb területen Érdi bőtermő, Újfehértói fürtös, Debreceni bőtermő és Kántorjánosi fajtákat termesztenek. A friss meggy mellett a befőtt is nagyon népszerű, és egész évben megtalálható a boltok polcain. A magyar nemesítésű meggyfajták – kiváló beltartalmi értékeiknek köszönhetően – a német piacon is nagyon keresettek. A meggy leginkább Németországba megy Kozsuch Kornél hangsúlyozta, a hazai meggy jelentős része, általában 60-80 százaléka exportra, legfőképp Németországba kerül, ennek jelentős része meggybefőtt. Általánosságban a magyar meggy többsége a belföldi és a külföldi konzerviparban hasznosul. Emellett a hűtőipari (fagyasztott), a légyártási, a frisspiaci, illetve a szárítóipari, valamint a pálinkaipari felhasználás is jellemző.

