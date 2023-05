A házigazda, Hanó Miklós alpolgármester, a körzet önkormányzati képviselője meghívását sokan fogadták el. Kolbászt, hurkát, cigánykát, lángost, csokoládét, üdítőt és sört is fogyaszthattak a megjelentek.

– Ez a program mindig arról szól, hogy a körzetben lakókkal együtt ünneplünk, jól érezzük magunkat, és közben számos téma feljön – hangsúlyozta Hanó Miklós.– Itt azonban nincsenek olyan kötöttségek, mint egy fogadóórán. Zeneszó és a jó ételek mellett beszélhetjük meg az ügyes-bajos dolgokat, miként azt is, kiknek, mi jelenti, okozza a legnagyobb örömet. A szülők, nagyszülők, gyermekek is azt mondják, jó eljönni erre a zenés vigadalomra. A közösség találkozását, összetartozását nagyon fontosnak tartom, és ezt is jól szolgálja ez a rendezvény.

A Mokry-majálison többen elmondták, valóban szükség van ezekre a közösségépítő, lazább programokra, ahol csak annyi a „feladat”, hogy jól érezze magát az ember.