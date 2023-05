Az utóbbi napokban a fogadóórámon és a közösségi oldalakon is többen jelezték felém, hogy városunkban a hazaérkező gólyák nem találják a helyüket, nem tudnak fészkelni vagy nem találnak fészekrakó helyet – adta hírül a napokban Szelezsán György, Elek polgármestere. Ismertette, a gólyák helyzetével kapcsolatban a fenti jelzések miatt soron kívül felvette a kapcsolatot a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságának illetékeseivel és helyszínbejárást, illetve személyes egyeztetést folytatott a nemzeti park természetvédelmi tájegységvezetőjével, Forgách Balázzsal.

Forgách Balázs arról tájékoztatta, hogy a nemzeti park illetékességi területéhez tartozó Eleken is, minden évben folyamatosan figyelik, ellenőrzik és dokumentálják a szigorúan védett gólyák fészkelését, költését és az itt tartózkodásuk alatti viselkedésüket. Több évtizedes nyilvántartást vezetnek az élő és a lakatlan fészkekről és ezeket folyamatosan frissítik.

Szelezsán György részletezte, városukban jelenleg 18 élő fészek található, melyek mind megfelelő állapotban vannak és mind szabványos fészektartón helyezkednek el. Mind a 18 fészket ellenőrizték, és mindet megfelelő állapotúnak találta tájegységvezető. Forgách Balázs elmondta, a lakatlan fészkek legtöbb esetben azért alakulnak ki, mert időközben a gólyapárokkal történik valami, vagy az időjárási viszonyok miatt olyan állapotba kerülnek, hogy azokba már nem költöznek vissza.

A fiatal gólyapárok szokásos viselkedése az, hogy miközben keresik az ideális fészekrakó helyet, vagy az előző évről üresen maradt és elfoglalható fészkeket, villanypóznáról-villanypóznára járnak és ott elidőzve úgy tűnnek, mintha tanácstalanok lennének, de ebben az esetben nincs szükség beavatkozásra.

Azt is elárulta, hogy műfészkek felállításával sehova nem lehet gólyát csalogatni, vagy költöztetni. Megtudta a polgármester továbbá azt is, hogy a gólyák gyakran építenek kisebb, ideiglenes úgynevezett játszófészkeket, mivel a tojások és majd a gólyafiókák miatt kiszorulnak a fészkeikből, ezért is lehetnek itt ott fészekkezdemények.

A most épülő új fészkekkel kapcsolatban azt a tájékoztatást adta a tájegységvezető, hogy a kollégáival folyamatosan figyelik ezeket is, és ősszel, miután a téli időszakra elköltöznek a lakóik, fészekemelővel látják majd el és szükség szerint meg is erősítik azokat.

Ebben az időszakban viszont szigorúan tilos a fészkekhez hozzányúlni, illetve azokat áthelyezni, kivéve, ha valamilyen veszélyhelyzet lépne fel.

Érdekességként elárulta, hogy egy-egy fészek átlagos súlya 2-300 kilogramm körül van, de egy több évtizedes fészek akár több mint 1000 kilogramm is lehet. Elmondta, hogy jelenleg a költési időszak zajlik, május vége felé kelnek ki az első kis gólyák, június közepén pedig már a szárnyaikat próbálgatják és általában augusztus 20-a után indulnak el hosszú útjukra.

Szelezsán György végül hangsúlyozta, összességében megnyugtató választ kapott Gorgách Balázstól, az Eleken fészkelő gólyák biztonságban vannak és hála a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatósága munkatársainak, folyamatosan kontroll alatt is, biztosítva ezzel, hogy ez így is maradjon.